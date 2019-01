Datenklau bei Promis: Wie der Hacker “G0d” offenbar seit Jahren in der Youtube-Szene sein Unwesen treibt

Nach der Veröffentlichung sensibler Daten von hunderten Politikern, Journalisten und Prominenten zeichnet sich ein immer klareres Bild des mutmaßlichen Täters ab: Der Hacker scheint in der YouTube-Szene kein Unbekannter zu sein – was bislang jedoch niemanden interessiert hat. Unterdessen gibt es eine erste Hausdurchsuchung.

Die Bilanz des Hackers, der sich im Netz “G0d” nannte und via Twitter hunderte persönliche Daten von Prominenten veröffentlichte, klingt beängstigend: Etwa 994 Politiker, Journalisten und Prominente sind laut dpa von dem Online-Angriff betroffen. Von ihnen sind in den meisten Fällen Telefonnummern oder Adressen ins Netz gestellt worden. Viele davon stammen von öffentlich zugänglichen Quellen. In etwa 50 Fällen enthalten die Daten jedoch noch sensiblere Informationen wie nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Fotos oder Protokolle.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand zapfte der Hacker allerdings keinen größeren Datenpool an. Auch ein systematischer Angriff auf die Infrastruktur des Bundestages oder des Regierungsnetzes kann bislang ausgeschlossen werden. Vielmehr scheint hinter der Veröffentlichung eine oder mehrere Personen zu stehen, die schon seit längerer Zeit in der Youtube-Szene ihr Unwesen treiben – aber nie Beachtung bekamen.

“G0d”, darauf deuten zahlreiche Indizien hin, firmierte im Netz unter verschiedenen Namen. Einer davon ist der Deckname “@Nullr0uter“. So berichten es der Szene-Kenner Jan Schürlein und andere YouTuber unabhängig voneinander. Schürlein und sein Kollege Tomasz Niemiec, der selbst Youtuber ist, geben an, seit Jahren Kontakt zu dem Hacker gehabt zu haben – zumeist via verschlüsselter Mail oder verschlüsseltem Messenger, wie MEEDIA erfuhr. Das liegt auch daran, dass der Täter ein sehr sicherheitsbewusster Mensch sei.

Auf Schürlein sind mittlerweile die Behörden aufmerksam geworden. Wie er auf Twitter bestätigt, durchsuchte das BKA am Sonntag seinen Wohnraum und beschlagnahmte technische Geräte. Schürlein werde dabei als Zeuge geführt, heißt es weiter.

Da es überall im Fernsehen & den Medien zu sehen ist, ja dass BKA hat gestern in einer mehrstündigen Razzia meine Wohnräume durchsucht. Ich möchte ganz klar darauf hinweisen, dass ich ausschließlich als Zeuge geführt werde. Das BKA bat um öffentliche Zurückhaltung. — Jan Schürlein (@Janomine) 7. Januar 2019

Von der Öffentlichkeit unbemerkt

Unter seinen Decknamen hat der Hacker offenbar jahrelang in der Youtube-Szene gewildert und zahlreiche Accounts von Gamern und anderen Youtube-Stars (kurzzeitig) übernommen.

Interessant an der Sache ist, wie ungestört der Hacker dabei offenbar blieb. Abseits der Youtube- und Gaming-Szene hat sich niemand wirklich für ihn interessiert. Nicht, als er über Umwege in den Youtube-Account des “Let’s Players” Gronkh eingedrungen war, dessen Daten in den aktuellen Leaks enthalten sind. Und auch nicht, als “Nullr0uter” kurzzeitig das Twitter-Konto des Youtubers PietSmiet besetzt hat. Schon damals bezeichnete er sich als “0rbit”, dem Namen, unter dem er Jahre später die Leaks öffentlich machen sollte.

All das geschah in den Jahren 2015 und 2016. In der Community waren die Hacks ein Gesprächsthema, selbst einige Fachmedien berichteten davon – abseits davon erlangten sie jedoch kaum Aufmerksamkeit. Erbeutete Daten der YouTuber finden sich in den nun öffentlich gewordenen Dateien. Darin sind zudem Informationen über die bekannten Vlogger LeFloid, MrWissen2go und Dezztroyz enthalten.

Auch “@_0rbit” gehörte früher einem Youtuber

Der Youtuber Dezztroyz nimmt bei dem Hack eine besondere Rolle ein. Im Gegensatz zu anderen Betroffenen, wie etwa dem YouTuber Unge, über dessen gekaperten Twitter-Account die geleaked Infos der breiten Masse erst bekannt wurden, bekam Dezztroyz seinen Twitter-Account nach dem Hack nicht mehr zurück. 2017, so berichtet es der YouTuber auf seinem Kanal und in der Welt, habe jemand sein Passwort geknackt und den Twitter-Account übernommen.

Rund 21.000 Follower hatte Yannik Kromer, wie der Youtuber eigentlich heißt, zu diesem Zeitpunkt. Die Tweets, die er bis dato abgesetzt hatte, löschte der Hacker – und nannte den Account fortan “@_0rbit”. Es ist der Account, der vergangene Woche die Schlagzeilen machte, weil er im Dezember in Adventskalender-Manier die Daten der hundert Politiker veröffentlichte. Mittlerweile hat Twitter ihn vom Netz genommen.

Auf der Plattform Medium veröffentlichte der Journalist Daniel Moßbrucker eine Einschätzung zu dem Thema: “Es ist ein Dox (Zusammentragen und Veröffentlichen personenbezogener Daten im Internet, Anm. d. Red.), wie er in Darknet-Foren schon seit Jahren als eine Art Volkssport betrieben wird und nur zum Ziel hat, der Reputation der Betroffenen zu schaden”, ist sich der Netzexperte sicher.

Das wirft Fragen auf: Wie konnte der mutmaßliche Hacker, der in Youtube-Kreisen offenbar so lange bekannt war, derart ungestört agieren? Und warum blieben selbst die Daten über Prominente und Politiker solange unbemerkt auf Twitter? Fragen, mit denen sich nun die Bundesbehörden beschäftigen müssen.

