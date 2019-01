#trending // Social Media

Das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool hat am Donnerstagabend weltweit für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Auch in Deutschland war es ein Hit, sammelte in der Winterpause der heimischen Bundesliga allein über 200.000 Google-Anfragen ein. Der Hashtag #MCILIV kam auf insgesamt über 200.000 Tweets und damit auf mehr als die meisten Vorrunden-Spiele der Fußball-WM im Sommer. Der erfolgreichste Tweet war der des FC Liverpool zum zwischenzeitlichen Ausgleich: “GGGGGOOOAAAALLLLLLL!!!! GET IN THERE BOBBY!!!” erreichte 23.700 Likes und Retweets. Dahinter folgt der Tweet von Manchester City mit dem Endergebnis und einem Foto des Siegestorschützen Leroy Sane. Auf Facebook gab es für das gleiche Foto sogar 83.000 Interaktionen – Platz 1 im Ranking der Posts zum Spiel.