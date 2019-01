Bastian Schweinsteiger als Stil-Ikone: Fußballer in 40 Jahren erster deutscher Mann auf dem Cover der Vogue

Von

Seit 2014 sind die serbische Tennisspielerin Ana Ivanović und der Fußballprofi liiert. Sie zeigen sich in der neuen Vogue-Ausgabe eng umschlungen am Strand von Mallorca. In einem exklusiven Video mit Retro-Ästhetik gibt Schweinsteiger intime Einblicke in seine Gefühlswelt und seinen Begriff von Heimat. “Wir sind eine Familie. Wo Ana ist, wo unser Sohn ist, da ist mein Zuhause”, verrät Schweinsteiger.

Christiane Arp, Chefredakteurin deutschen Vogue, erläutert zur Februar-Ausgabe mit dem Titel “Champions League” wie unverkrampft und offen die Begegnung mit den Stars war. Laut Verlagsangaben ist Schweinsteiger der erste Mann auf dem Cover der deutschen Vogue. Seine Frau Ana Ivanović hingegen ist ein altbekanntes Gesicht bei dem Modemagazin. Ebenfalls abgebildet auf dem Doppelcover der Februarausgabe ist die Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber.

