“Bitte, verletzt euch nicht”: Streamingdienst Netflix warnt auf Twitter vor “Bird Box Challenge”

Der große Streaming-Hit der beiden Feiertags-Wochen hieß “Bird Box – Schließe deine Augen“. Der Netflix-Psycho-Thriller mit Sandra Bullock wurde in den ersten sieben Tagen nach dem Start nach eigenen Angaben des Streaming-Anbieters von über 45 Mio. unterschiedlichen Netflix-Accounts aufgerufen – ein neuer Rekord. Aus dem Film, in dem Menschen mit Augenbinde leben, weil ein Blick auf eine dunkle, mysteriöse Macht den sicheren Tod bedeuten würde, entstand in den sozialen Netzwerken schnell eine “Bird Box Challenge”. In Videos zeigen sich Leute im Stil des Films mit Augenbinde. Auf die Spitze getrieben haben es zwei junge Frauen, die nach eigenen Angaben 24 Stunden lang so lebten – und damit auf YouTube mittlerweile über zwei Millionen Views haben (Stand: 3. Januar, 11.45 Uhr).

Da eine solche “Bird Box Challenge” durchaus böse enden kann, fühlte sich am Mittwoch Netflix genötigt, sich auf Twitter dazu zu äußern: “Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.” Über 198.000 Likes und 38.000 Retweets sammelte der Tweet bis zum Mittwochmittag bereits ein.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) January 2, 2019

Gerade bei Twitter lästern die Nutzer vor allem über die Leute, die diese Challenge ausprobieren. Oder sie wundern sich, dass Netflix tatsächlich eine Warnung auf dem Kurznachrichtendienst veröffentlichte.

Wenn der Selbsterhaltungstrieb, in gewissen Kreisen rudimentäre Züge annimmt, ist man angekommen, im Land Idiotien !#birdboxchallenge — Mr.Douglas (@Lt_Hicks) January 3, 2019

Bei der #BirdBoxChallenge verbinden sich also Menschen wie im Film die Augen und versuchen dann, klar zu kommen.

Sekunde, ich tippe mal eben die "Typ mit Augenbinde rennt auf Autobahn, 30-Tonner erledigt den Rest"-Meldung vor. — Volker Dohr (@VlkrDhr) January 3, 2019

It's not a challenge. It's natural selection in action. Let nature do its work. — Nathan Needs More Coffee (@Its_N8_Again) January 3, 2019

2019 und die Welt ist nicht schlauer geworden… Wir werden alle untergehen oder Darwin und Co. werden siegen 😣 #BirdBoxChallenge https://t.co/f4S2oz4wvJ — Hannah Linda Heber (@HanLinHeber) January 3, 2019

