Spenden statt böllern: Einzelhändler machen Feuerwerksboykott zur Marketing-Aktion

Pünktlich um 00.00 Uhr in der Nacht auf Freitag öffneten in Deutschland die ersten Geschäfte mit dem offiziellen Feuerwerksverkauf für Silvester – und zahlreiche Menschen standen Schlange. Das Böllern zum neuen Jahr gehört für viele dazu wie der Tannenbaum an Weihnachten. Regelmäßig erhitzen Debatten über Verbote die Gemüter, zur Umsetzung aber kommt es nicht. Einige Einzelhändler haben hier aber eine Marketing-Chance gesehen.