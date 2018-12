Erste Konsequenz aus Relotius-Affäre: Designierter Spiegel-Chefredakteur Fichtner tritt Amt am 1. Januar nicht an

In der Skandal-Affäre um gefälschte Reportagen des Ex-Spiegel-Reporters Claas Relotius ist eine erste einschneidende Maßnahme bekannt geworden. Wie Bild am Freitagabend unter Berufung auf eine Rundmail an die Spiegel-Mitarbeiter berichtet, lassen zwei verantwortliche Redakteure ihre Ämter ruhen, bis die Vorgänge intern aufgeklärt sind: der designierte Print-Chefredakteur Ullrich Fichtner und der Kopf des Gesellschaftsressorts, Matthias Geyer.