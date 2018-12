Was uns der Fall Relotius lehrt: Die Leser brauchen das vorgefertigte Lebensmuster unantastbarer “Edelfedern” nicht

Bei der Causa Claas Relotius werden nicht nur Methoden und Arroganz des Spiegel-Reporters deutlich, meint MEEDIA-Gastautor Ulrich Schulze. Der Journalist und ehemalige Chef vom Dienst bei FAZ und SZ sieht grundsätzliche Themen der Medien berührt und stellt drei Fragen in den Raum: Was folgte aus den früheren Fakes der sogenannten Leitmedien? Welche Qualität und welche Freiräume haben die so genannten „Edelfedern“, und welche Maßtstäbe setzt die unendliche Flut der Journalistenpreise?