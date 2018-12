Der Fall Claas Relotius: So reagiert die Medienbranche auf den Manipulationsskandal – und die Aufarbeitung des Spiegels

Der Manipulationsskandal um Claas Relotius erschüttert den Spiegel in seinen Grundfesten, wie Chefredakteur Steffen Klusmann zugibt. Tatsächlich reagiert die ganze Medienbranche geschockt auf die Enthüllung in eigener Sache des Hamburger Vorzeige-Nachrichtenmagazins. Die Art der Aufarbeitung von Print-Chefredakteur Fichtner wird von manchem kritisch betrachtet – ist der Spiegel in der Rekonstruktion der Ereignisse, die sich für manche aber wie die Vernichtung eines 33 Jahre jungen Reporters lesen, über das Ziel hinausgeschossen? Ein Blick auf die Netz-Reaktionen.

Der Schock sitzt tief. Wie der Spiegel heute einräumen musste, hat der Reporter Claas Relotius im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert. Das Echo der Branche ist in den sozialen Medien enorm groß:

Wie bitter. Was für ein Vertrauensschaden für den SPIEGEL. Aber auch: was für ein klarer Text in eigener Sache. #relotius https://t.co/aNbe1VbvIj — Anne Will (@annewill) December 19, 2018

Aus eigener Erfahrung: Es ist wie immer, in solchen Fällen. Opfer sind Leser und Kollegen. Die Währung, in der bezahlt werden muss, ist Vertrauen. Gewinner sind Besserwisser und Verschwörungstheoretiker @DerSpiegel⁩ https://t.co/5kfVUWD7QF via ⁦@SPIEGELONLINE⁩ — Andreas Petzold (@andreaspetzold) December 19, 2018

Unglaubliche Geschichte!

Hätte nicht gedacht, dass das bei der berühmten SPIEGEL-Dokumentation überhaupt möglich ist. Aber offenbar gibt es in jeder Branche auch Betrüger, denen es gelingt, selbst die schärfsten Sicherheitsvorkehrungen auszutricksen. https://t.co/NXiMVIyHoM — Armin Wolf (@ArminWolf) December 19, 2018

So ein verdammter Mist! Eine erschütternde Enthüllung, sie trifft den Journalismus zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt. Wie konnte uns das als Branche – wir haben Relotius geschätzt und ausgezeichnet – passieren? Ein Tag voll mahnender Fragezeichen https://t.co/FtdLmm0kKR — Mathias Blumencron (@mtblumencron) December 19, 2018

Weniger Preise, Auszeichnungen, Starkult und gegenseitige Eierschaukelei – würde dem Journalismus ganz gut tun. #relotius — Philipp Mattheis (@PhilippMattheis) December 19, 2018

Welche redaktionellen Strukturen haben das nicht verhindert bzw. möglich gemacht? Ist #relotius ein SPIEGEL ONLINE Problem oder ein DER SPIEGEL Problem? — Jan Böhmermann 🤨🇪🇺 (@janboehm) December 19, 2018

Ein früherer Leiter des Aufbau stürzte später ebenfalls über eine ganze Reihe von zusammengewürfelten Geschichten. Ich glaube, diese Einzelfälle schaden dem Journalismus trotzdem viel weniger als weit verbreitete Stories, wie die mit den angeblichen 4,5 Millionen Feinstaubtoten. — Don Alphonso (@_donalphonso) December 19, 2018

Ich kannte die Reportagen von Claas Relotius nicht (weil man in den vergangenen fünf, sechs Jahren ja irgendwie immer ganz vergessen hat, den #Spiegel zu lesen). Aber was Fichtner in seiner Geschichte zitiert, ist ja wirklich zum Kaputtlachen schlecht. — Moritz von Uslar (@MoritzvonUslar) December 19, 2018

Bin selbst Reporter und recherchiere weltweit. Muss mich messen mit Kollegen im Kampf um Exklusivität, Schönschreibe etc.. Und dann kommt da einer und denkt sich was Besseres einfach aus. Sahnt Preise ab, kassiert fette Honorare, lässt sich feiern. Schlichtweg asozial. #relotius — Tim Röhn (@Tim_Roehn) December 19, 2018

Reporter des Jahrzehnts: Juan Moreno — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) December 19, 2018

Mindestens ebenso intensiv wie der Manipulationsskandal wird aber auch die Aufarbeitung, die Print-Chefredakteur Ullrich Fichtner zu einer 41.000 Zeichen starken Rekonstruktion veranlasst hat, diskutiert. Viele Nutzer äußern sich positiv über die Aufarbeitung:

Der bekannte Spiegel-Reporter Claas Relotius ist ein Fälscher. Über Jahre hat er Geschichten erfunden. Mit Preisen überhäufte Geschichten. Und jeder sollte diese verstörende, vorbildliche Aufarbeitung des Spiegel-Chefredakteurs @UllrichFichtner lesen. https://t.co/kwoNJAtzAq — Daniel Drepper (@danieldrepper) December 19, 2018

Nach dem ersten Schock: wie spannend ist bitte die #Relotius-Rekonstruktion von @UllrichFichtner geschrieben?? https://t.co/n3RzwhTm4I — Max Boenke (@mx_boenke) December 19, 2018

Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ein Medium einen derartigen internen Super-Gau je so vorbildlich und transparent selbst öffentlich gemacht hat wie der SPIEGEL mit dieser Geschichte. — Armin Wolf (@ArminWolf) December 19, 2018

…zahlreiche Nutzer aber auch negativ:

Offenbar bin ich der einzige, der den gerade allseits gelobten Spiegel-Text zur Relotius-Affaire larmoyant jenseits der Fremdschamschwelle findet mit Spuren unfreiwilliger Selbstparodie? — Enno Park (@ennopark) December 19, 2018

Er ist in diesem Tonfall geschrieben für ein Publikum, das den Boden bereitet hat für diese Fälschungen desselben Tonfalls. Für Leute, die Geschichten statt Nachrichten wollen und bekommen. — Kiki (@e13Kiki) December 19, 2018

Komm immer noch nicht darüber hinweg, dass der Spiegel seine Geschichte über #Relotius in genau dem Ton schreibt, den Relotius so hemmungslos bedient hat. — Ijoma Mangold (@IjomaMangold) December 19, 2018

Alle famen jetzt den #spiegel dafür, wie toll sie doch den fall #Relotius aufarbeiten. aber alleine was hier aus den reportagen zitiert wird (und auch was er an unterschiedlichsten reportagen an land gezogen hat)…das hört sich doch von anfang an mega ausgedacht an. — Alex Rosenthal (@alweezy_rose) December 19, 2018

Vor allem die Frage, ob Chefredakteur Fichtner in seiner Abrechnung mit Claas Relotius, die für manchen einer Vernichtung gleicht, über das Ziel hinausgeschossen ist, wird in den sozialen Medien eindringlich diskutiert:

Finde Text von Fichtner über Relotius richtig mies. Warum über s „Elend“ shakespearig schreiben und nicht einfach Fakten nachrichtlich auf den Tisch? Führungskräfte haben auch in so einer Situation Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Da duckt sich die Führungs-Spitze fein weg. — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) December 19, 2018

Was #Relotius da aufgezogen hat ist eine unfassbare Handkante gegen den Journalismus. Und trotzdem lese ich den #Fichtner-Text mit großem Unbehagen. So emotional, eine Abrechnung als Drama, ohne Chance oder Raum für #Relotius. Ein endgültiges Urteil. (1/2) — Mathias Richel 🇪🇺 (@mathiasrichel) December 19, 2018

Auch die starke Fokussierung des Spiegels auf das vermeintliche Königs-Genre der Reportage wird kritisch hinterfragt:

Der Fall beim @DerSPIEGEL sollte auch zum Nachdenken über die Überbewertung der Stilform Reportage führen, die überall um sich gegriffen hat….. — Bernd Ziesemer (@BerndZiesemer) December 19, 2018

Der Fall #relotius sagt auch etwas über einen Journalismus aus, in dem sogenannte „Geschichten“ als Leitwährung gelten. Die Wirklichkeit liebt es nicht, sich als „Geschichte“ zu präsentieren, dafür ist sie nämlich meist viel zu banal. Ist aber offenbar schwer zu akzeptieren. — Reinhard Bingener (@RBingener) December 19, 2018

Ob Sätze falsch sind, hat nicht nur mit den Sachverhalten zu tun, die sie angeblich beschreiben. Die ganze Form der sog. Reportage reproduziert das Mißverständnis, man könne Literatur produzieren, ohne das Kleingedruckte zu beachten. Was dann halt Kitsch und Lüge ist. #Spiegel — Claudius Seidl (@Claudiusseidl) December 19, 2018

Andere Nutzer werfen die Frage auf, wie der Fall Claas Relotius eigentlichen passieren konnte:

Ich finde die Aufarbeitung #relotius @derspiegel richtig und wichtig. Aber der blinde Fleck, dieses am eigentlichen Trigger vorbeizuschauen, der nervt gewaltig. Kein Reporter kann einfach so zurückkommen,sagen: Lief halt nicht. Ein Freier erst recht nicht. https://t.co/maI5gkwgTV pic.twitter.com/wW3DecrEOO — Jakob Vicari (@vicari) December 19, 2018

Mir tun die Kollegen beim Spiegel leid. Mir tut aber auch Claas #Relotius leid. Ich habe ihn als unglaublich netten, hilfsbereiten und auch bescheidenen Kollegen erlebt. Es muss sehr viel schiefgegangen sein. Ich hoffe, dass er jemanden hat, der jetzt für ihn da ist. — Timo Lokoschat (@Lokoschat) December 19, 2018

Ich bin auch völlig schockiert vom Fall #Relotius. Doch statt Wut und Häme fühle ich vor allem großes Mitleid. So etwas macht jemand nicht einfach nur, weil er ein geltungsbedürtiger Arsch ist. Und ich hoffe, dass wir bald auch darüber mal reden. — Judith Liere (@judithliere) December 19, 2018

Von Spiegel-Redakteuren – dem designierten Chefredakteur Steffen Klusmann inklusive – sind unterdessen selbstkritische Töne und Forderung nach lückenloser Aufklärung zu hören:

Ich bin so wütend, entsetzt, schockiert, fassungslos. Claas Relotius hat gefälscht, er hat uns alle betrogen: seine Leser, den SPIEGEL, vielleicht auch andere Medien. Danke an den Reporter Juan Moreno, der das alles aufgedeckt hat. @DerSPIEGEL entschuldigt sich bei allen Lesern. https://t.co/XWAZIDWPrS — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) December 19, 2018

Am Ende des Tages darf auf Twitter aber auch in der Spiegel-Affäre eines natürlich nicht fehlen – die übliche Portion Schadenfreude, Häme und Netz-Spott:

Ab sofort echte Geschichten einfach mit einem blauen Haken kennzeichnen. @DerSPIEGEL — Markus Hennig (@MarkusSuedwitz) December 19, 2018

Na, toll. Das Einzige, das ich im Spiegel jetzt noch unbeschwert genießen kann, ist das Klapposter von @janfleischhauer in der Mitte!#journalistengate #Relotius #SPIEGEL — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) December 19, 2018

Hat eigentlich schon jemand überprüft, ob die Relotius-Enthüllungsstory stimmt? — Friedemann Weise (@FriedemannWeise) December 19, 2018

Und schließlich zirkulierte am Nachmittag sogar noch ein Fake-Account von Claas Relotius, der noch nicht wieder gelöscht wurde:

Und das hier ist ein Fake-Account, der vor einer Stunde angelegt wurde.

Zum Vergleich: der Twitter-Account von #Relotius war @claasrelotius und ist gelöscht. Der hier ist @claasreiotius.

Bei Fake-Accounts mit einem L besonders beliebt: Ein großes i als kleines l verkaufen. pic.twitter.com/hbEHGyRIUZ — Karolin Schwarz (@raeuberhose) December 19, 2018

