TV-Quoten: ARD punktet auch mit zweitem Teil über die Verlegerin Aenne Burda 

Die Dokumentation “Aenne Burda – Die Königin der Kleider” im Anschluss an den zweiten Teil sahen sich 4,34 Millionen an (15,8 Prozent). Das ZDF erreicht mit “Aktenzeichen XY… ungelöst” 4,36 Millionen Zuschauer (14,2 Prozent). Die RTL-Spielshow “Hund vs. Katze – Rütter gegen Boes” interessierte 2,04 Millionen (6,8 Prozent). Den Kochwettbewerb “The Taste – Weihnachtsspezial” auf Sat.1 sahen sich 1,06 Millionen an (4,0 Prozent).

ProSieben zeigte eine weitere Folge der Actionserie “9-1-1” und überzeugte damit 1,21 Millionen (4,0 Prozent). Die Vox-Serie “The Good Doctor” schaffte 1,56 Millionen (5,1 Prozent). Den Krimi “Ein starkes Team: Eine Tote zu viel” auf ZDF neo wollten um 20.15 Uhr 1,69 Millionen (5,5 Prozent) sehen. Der Film “Space Cowboys” auf Kabel eins interessierte 1,13 Millionen (4,1 Prozent).