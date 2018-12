YouTube-Ranking der größten Marken: Netflix und Tencent sind im Jahr 2018 am stärksten gewachsen

Wer hat die größte organische Reichweite auf Youtube? Dieser Frage ist die RTL-Group-Tochter Brandboost by Divimove in ihrem jährlichen Report nachgegangen. Besonders stark präsentiert sich dabei die Medienindustrie, deren Marken im Durchschnitt die meisten Abonnenten haben. Aufsteiger des Jahres sind allerdings zwei Konzerne aus der Tech-Branche.

Wie relevant YouTube mittlerweile auch für globale Marken geworden ist, belegt eine Zahl: 90% der 500 wertvollsten Brands führen mindestens einen Kanal auf der Videoplattform, um organische Reichweiten und eigene Communities aufzubauen. Dies hat die RTL-Group-Tochter Brandboost by Divimove für ihren Branchenreport herausgefunden. Die Kreativagentur hat untersucht, welche Industrien und Marken bei YouTube die größte Reichweite erzielen und dazu die 500 wertvollsten Marken auf Grundlage des Brand Finance Report 2018 analysiert.

An der Spitze der branchenübergreifenden Rangliste liegt die Medienindustrie mit durchschnittlich 2,5 Millionen Abonnenten, 2017 lag der Durchschnittswert noch bei “nur” 1,1 Millionen Abonnenten. Angeführt wird das Ranking von Warner Bros mit 6,4 Millionen Abonnenten, BBC mit 5,5 Millionen Abonnenten und dem ESPN mit 4,3 Millionen Abonnenten. Der Sportsender hat dabei das größte Zuschauerwachstums verzeichnet: 86,96% ging es in 2018 nach oben. Dahinter folgen Universal (+83,69%) und Thomson Reuters (+82,96%). Für die Analyse hat die Agentur laut eigener Angabe die Reichweite anhand der totalen Abonnentenzahlen und ihrem Wachstum gemessen. “Anders als die Anzahl der Videoaufrufe, welche zum Teil durch bezahlte Pre-Rolls generiert werden, geben die Abonnentenzahlen ein genaueres Bild der organischen Reichweiten und des Wachstums der Markenauftritte auf YouTube wieder”, heißt es in der Pressemitteilung.

Netflix und Tencent mit größten Wachstumsraten Anzeige

Stärkste Marke im Bereich der Tech-Konzerne ist Apple: Das US-Unternehmen erreicht acht Millionen Abonnenten, dicht gefolgt von Elektronikkonzern Sony, dem 200.000 Menschen weniger folgen. Als Aufsteiger des Jahres ist der Streamingdienst Netflix mit einem Zuschauerwachstum von 150,33% und die chinesische Firma Tencent (+123,87%) zu nennen. Tencent wagt derzeit den größten Internet-Börsengang der Geschichte. Das Unternehmen soll am Mittwoch an der Wall Street mit einem Wert von 21 Milliarden US-Dollar starten (MEEDIA berichtete).

Im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie steht wenig überraschend Red Bull an erster Stelle mit acht Millionen Abonnenten. Deutlich dahinter folgt Coca Cola mit 2,7 Millionen Followern. Bemerkenswert ist hierbei das Zuschauerwachstum von Sprite. Dem Kanal folgen zwar lediglich 490.000 Nutzer, allerdings hat das Unternehmen ein Wachstum von 110,87%. Eine ähnlich auffällige Entwicklung ist im Automobilsektor zu beobachten: Land Rover hat mittlerweile 260.000 Abonnenten – liegt damit deutlich hinter Spitzenreiter Ford (1,9 Millionen) – und ist im Jahr 2018 um 128,07% gewachsen. Auf Platz 2 und 3 der Rangliste stehen die deutschen Autobauer BMW und Mercedes-Benz.

