Kritik an Botswatch: Warum die Debatte um die Social Bot-Studie zum Migrationspakt für Medien wichtig ist

Viel größer hätte die Aufregung nicht sein können: 28 Prozent der Tweets über den UN-Migrationspakt, der am Montag verabschiedet wurde, stammen von Social Bots – deutlich mehr als bei sonstigen politischen Debatten (10-15 Prozent). Das behauptet die Berliner Analysefirma Botswatch, die knapp 800.000 Tweets zum Migrationspakt ausgewertet hat. Und so berichten es zahlreiche Medien, unter ihnen die Welt (Paid), die die Auszüge der Analyse von der Firma als erstes bekommen hatte.

Eine politisch hoch relevante Diskussion: Social Bots, das sind Programme, mit denen etwa Twitter-Konten automatisiert gesteuert werden. In einigen Fällen verfolgen ihre Macher eine klare Agenda. Ihr Einfluss ist umstritten. Würden aber tatsächlich 28 Prozent der Tweets zum insbesondere in rechten Kreisen viel kritisierten Migrationspakt von Bots stammen – das Potenzial zur Manipulation des gesellschaftlichen Diskurses wäre enorm.

Angesichts dessen verwundert es kaum, dass sich in Folge der Studie auch die Politik einschaltete: Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) rief Plattformbetreiber auf, entschieden gegen solche Accounts vorzugehen. Auch die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Nadine Schön, rief zu mehr Transparenz auf.

Ihr Ziel hat die Botswatch-Analyse also erreicht. Nur: Wie kam es überhaupt zu dem Ergebnis?

Schon kurz nach der Veröffentlichung durch die Welt kritisierten Experten die Studie. “Weil weder die Studie noch die Methode veröffentlicht wurden, ist es unmöglich die Zahlen zu interpretieren”, sagte etwa der Analyst Luca Hammer gegenüber MEEDIA am Montag.

Das Problem: Welche Kriterien Botswatch bei der Erkennung der Social Bots anlegt, ist öffentlich nicht nachvollziehbar. Dabei ist gerade das wichtig, um Vergleichbarkeit zu schaffen und – vor allem – um die Ergebnisse einordnen zu können. Wie soll man einen Bot-Anteil von 28 Prozent bewerten, wenn nicht einmal klar ist, welche Kriterien bei der Erkennung der Bots zugrunde liegen?

Machine learning often misclassifies humans as bots. Either because of a faulty learning set or because they act the same.

– Fixed definition like 50 Tweets per day. Wrong on multiple levels. Watch the talk by @MichaelKreil: https://t.co/r8rkWt2ni2

/4

— Luca Hammer (@luca) 10. Dezember 2018