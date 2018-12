ZDF triumphiert mit starkem “Harz-Thriller”, Sat.1 versagt auch mit “Unser allerschönstes Weihnachten”

Das populärste TV-Programm des Montags hieß mit Abstand "Schattengrund - Ein Herz-Thriller": 6,36 Mio. bescherten dem 90-Minüter im ZDF einen grandiosen Marktanteil von 20,4%. Im jungen Publikum gewann hingegen RTL den Tag - mit "GZSZ" und "Bauer sucht Frau". Sat.1 hingegen muss den nächsten Rückschlag am Vorabend verkraften: Auch "Unser allerschönstes Weihnachten" versagte dort zum Start komplett.

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. Der “Harz-Thriller” beschert dem ZDF die besten Montags-Zahlen seit zwei Monaten

6,36 Mio. entschieden sich am Montagabend also für “Schattengrund – Ein Harz-Thriller” mit Josefine Preuß – ein Marktanteil von 20,4%. Der Film bescherte dem ZDF auf seinem Sendeplatz damit die besten Zahlen seit Mitte Oktober, als “Nord Nord Mord” dort sogar mehr als 8 Mio. Leute einsammelte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es gut für “Schattengrund”, auch wenn es hier natürlich keinen 20%-Marktanteil gab. Mit 1,02 Mio. jungen Zuschauern und 10,7% erreichte der “Harz-Thriller” hier aber sogar die besten Montags-Zahlen seit den “Toten vom Bodensee” am 1. Oktober.

2. “Bauer sucht Frau” punktet auch mit “Hochzeit von Gerald & Anna”

Der Vorsprung des ZDF-Films auf die nächstplatzierten Sendungen ist im Gesamtpublikum groß. So sahen die 20-Uhr-“Tagesschau” im Ersten 4,75 Mio. Leute (16,1%), das entsprach dem zweiten Platz der Tages-Charts. Stärkster direkter 20.15-Uhr-Konkurrent war “Bauer sucht Frau – Die Hochzeit von Gerald & Anna”. Das Erste erreichte mit “Geheimnisvolles Mittelmeer” 2,92 Mio. und 9,4%. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Special der RTL-Kuppel-Soap mit 1,43 Mio. und 15,3% die Nummer 1 der Prime-Time-Wertung. ProSieben erreichte mit “The Big Bang Theory” und “The Middle” zwischen 20.15 Uhr und 23.10 Uhr 11,3% bis 13,9%, mit dem “Best Of” von “Late Night Berlin” nur 7,8%.

3. Die nächste Vorabend-Katastrophe: Sat.1 versagt auch mit “Unser allerschönstes Weihnachten”

Anzeige

Der Sat.1-Vorabend kommt kein bisschen aus der Krise: Die nächste Hoffnung für etwas ansteigende Quoten hat das genaue Gegenteil bewirkt. Statt “Genial daneben – Das Quiz” zeigt der Sender um 19 Uhr nun “Unser allerschönstes Weihnachten” und fällt damit noch tiefer in den Quotenkeller. Ganze 640.000 Leute sahen die Premiere am Montag, darunter nur 240.000 14- bis 49-Jährige. Diese Zahlen reichten nur für Marktanteile von 2,4% und 3,3%. Die immer noch recht neue Soap “Alles oder nichts” kam vorher auch wieder nur auf 2,4% und 3,3%, das Magazin “Endlich Feierabend” um 18 Uhr auf 4,1% und 5,0%. In der Prime Time erreichte Sat.1 mit zweimal “Navy CIS” insgesamt immerhin 6,8% und 8,2%, bei den 14- bis 49-Jährigen 7,6% und 9,7%.

4. Vox, RTL II und kabel eins drehen nach 22 Uhr auf

In der zweiten Privat-TV-Liga gab es die besten Abend-Marktanteile bei allen drei Sendern erst nach 22 Uhr. So startete Vox mit blassen 6,2% für “Die geheimnisvolle Welt der Kinder – Wir sind 6!” in den Abend, ab 22.15 Uhr sprang “Richtig (v)erzogen” mit 500.000 14- bis 49-Jährigen aber auf gute 7,5%. Bei RTL II kamen “Die Geissens” um 20.15 Uhr nur auf ebenfalls blasse 5,0%, “Die Reimanns” erzielten um 21.15 Uhr mit 630.000 jungen Zuschauern hingegen schon 6,8% und “Naked Attraction” steigerte den Marktanteil ab 22.15 Uhr schließlich auf 7,4%. Das gleiche Bild bei kabel eins: 5,1% um 20.15 Uhr für “Planet der Affen – Revolution”, 7,1% danach ab 22.55 Uhr für “Conan”.

5. zdf_neo erfolgreich mit “Barnaby”, der WDR mit “Land und lecker”

Klar über dem Sender-Normalniveau landete am gesamten Montagabend auch wieder zdf_neo: 1,56 Mio. und 1,40 Mio. Krimifreunde schalteten ab 20.15 Uhr zwei Folgen “Inspector Barnaby” ein – Marktanteile von 5,0% und 5,9%. Über die Mio.-Marke sprang um 20.15 Uhr auch das WDR Fernsehen mit “Land und lecker”: 1,01 Mio. entsprachen hier 3,2%. “Land und lecker – Wer kocht das beste Weihnachtsmenü?” lief danach ab 21 Uhr noch bei 970.000 Menschen (3,1%).

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.