Die Proteste der “Gilet Jaune” (“Gelbe Westen”) sind ein großes Social-Media-Thema. Nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa blickt man unsicher und weitgehend zurückhaltend auf die Proteste: zu unterschiedlich sind die Gründe und politischen Meinungen der Demonstranten – von links bis rechts, von Leuten bis Zukunftsangst bis zu Verschwörungstheoretikern. Einen kleinen Einblick in die Köpfe der Menschen bietet u.a. der Artikel vom Spiegel-Online-Reporter Raphael Thelen.

Und auch wenn Steve Bannon, der rechte Parteien im Europawahlkampf unterstützt, von “unseren Freunden in den Straßen von Paris” spricht, so kommen einige der erfolgreichsten Social-Media-Posts im Zusammenhang mit den “Gilet Jaune” von der anderen Seite: von Jean-Luc Mélenchon und seiner linken Partei La France insoumise. Die meisten Likes und Shares im Zusammenhang mit den Protesten gab es in den vergangenen Tagen an unterschiedlichsten Stellen für eine Rede von Mélenchons Parteikollegin Caroline Fiat im französischen Parlament, in der sie die Politik der Regierung u.a. als “unfair, antisozial, antiökologisch, unabhängig von der Realität der Mehrheit der Franzosen, zum Vorteil der Ultra-Reichen” beschreibt. Diese Worte fassen wohl am besten zusammen, welche Gedanken die Demonstranten einen.