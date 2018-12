Zurück auf die Bühne: Olli Dittrich bringt TV-Kultfigur “Dittsche” bundesweit auf Tour 

Komiker Olli Dittrich will mit seiner Kultfigur "Dittsche" erstmals auf bundesweite Bühnentour gehen. Nach 27 Staffeln im Fernsehen verlegt der 62-Jährige seine Paraderolle dorthin zurück, wo sie 1991 im "Quatsch Comedy Club" begann - auf die Bühne, wie Konzertveranstalter Karsten Jahnke am Freitag in Hamburg mitteilte. "Dittsche – live & solo" startet am 26. Oktober 2019 in Flensburg.