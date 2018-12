Wirbel um Ad Alliance: Spiegel-Verlag will eigenen Vermarkter nicht nach Köln outsourcen

Aufregung in der Vermarkterszene: Nach der Neuausrichtung des Werbebündnisses Ad Alliance brodelt die Gerüchteküche, wonach der neue RTL-Deutschlandchef Bernd Reichart einen neuen Supervermarkter in Köln aufbauen will. Darin könnten die Vermarkter G+J Ems, Spiegel Media und IP Deutschland aufgehen, heißt es. Spiegel Media-Vermarktungschef André Pätzold hält von solchen Ideen nichts. Er hat keine Absicht, den hauseigenen Vermarkter aus der Hand zu geben.

Der Umbau der Ad Alliance sorgt für Aufregung in der Vermarkterbranche. Das Werbebündnis des Gütersloher Medienkonzerns Bertelsmann will ab 2019 Werbeinventar von der RTL Group, Gruner + Jahr und vom Spiegel im eigenen Namen verkaufen. Damit tritt die Ad Alliance als Vertrags- und Verhandlungspartner in den Vordergrund, die RTL-Vermarkter IP Deutschland, Gruner + Jahr Ems sowie Spiegel Media würden dagegen mit der Umstellung auf ein Kommissionsmodell ein Stück weit in den Hintergrund treten. Mit dem Modell stärkt Bertelsmann die Ad Alliance, deren Name in der Vermarktungsbranche bekannter werden soll. Gesteuert wird die Ad Alliance GmbH in Köln von Matthias Dang, Chef des RTL-Vermarkters IP Deutschland.

Das nährt in der Vermarkterbranche Spekulationen, wonach der neue RTL Deutschland-Chef Bernd Reichart eine Art Supervermarkter schmieden will. Er könnte mit reichweitenstarken Kampagnen bei TV, Print bis zu Webportalen größere Werbepakete festzuzurren. In einer gestärkten Ad Alliance sollen, so nach Stimmen aus Branchenkreisen, die Vermarkter von Gruner + Jahr und dem Spiegel-Verlag eingehen. Das befürchten auch Teile der Belegschaft der jeweiligen Vermarkter, was in en Häusern beträchtliche Unruhe auslöst. Über entsprechende Spekulationen berichtete Meedia. Käme es dazu, würde die Ad Alliance ein großes Gegengewicht zu Vermarktern wie dem Funke/Springer-Konstrukt Media Impact bilden, die vor allem unter der fehlenden Anbindung an große TV-Marken leiden.

Doch der Spiegel-Verlag will nichts davon wissen. Spiegel-Vermarktungschef Andre Pätzold hat nach eigenen Angaben nicht vor, Spiegel Media nach Köln auszulagern. „Die Verantwortung für unsere Vermarktung geben wir nicht aus der Hand, sie bleibt beim Spiegel“, betont der Vermarktungschef. Er zeigt sich zudem mit Vermarktungsergebnis der Ad Alliance im ersten Jahr der Zusammenarbeit sehr zufrieden. „Unter dem Dach der Ad Alliance stärken wir bei Kunden und Agenturen die Relevanz unsere Medienmarken, die in ihren jeweiligen Segmenten und Zielgruppen führend im deutschen Markt sind. Dies macht auch die Allianz insgesamt stärker. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Herausforderungen durch die massive Umwälzung in der Media-Landschaft nur durch starke Partnerschaften und Allianzen zu meistern sind – auch die Herausforderungen, die wir im Rahmen der DSGVO erwarten“, betont der Vermarktungschef des Spiegel. Angesichts der zunehmenden Dominanz amerikanischer Konzerne wie Google, Facebook & Co sei die Zusammenarbeit in Ad Alliance sinnvoll. Pätzold: „Die Zeiten des Silodenkens sind vorbei. Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Ad Alliance gelingt, ohne die Unabhängigkeit von Spiegel Media in Frage zu stellen.“

Auch Gruner + Jahr sieht durch den Ausbau der Marke Ad Alliance den eigenen Vermarkter nicht im Hintertreffen: „Die Marke Ems wird nicht geschwächt, ganz im Gegenteil – ebenso wenig übrigens die anderen Marken. Die Ad Alliance ist unser starkes Bündnis über die Gattungen hinweg. Wenn wir nun noch kraftvoller auf den Markt treten, ist das für alle Beteiligten gut“, betont ein G+J-Sprecher gegenüber MEEDIA. IP Deutschland hatte zudem Spekulationen zurückgewiesen, wonach Mitarbeiter der jeweiligen Vermarkter in der Ad Alliance GmbH verlagert werden sollen.

