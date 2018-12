US-Digital-Unternehmer Matthew Ball: Abhängigkeit von Facebook-Traffic ist kein Geschäftsmodell

Von Matthew Ball, @ballmatthew

Die Beziehung zwischen Facebook und Web-Publishern wird jedes Mal, wenn es in den Medien zu Stellenabbau oder gar zur Schließung kommt, verzerrt oder polarisiert wiedergegeben. Jeder Fall ist tragisch, hat menschliche wie auch gesellschaftliche Folgen. Aber vieles, über das diskutiert wird, ist normal, unvermeidlich und wird oft missverstanden.

Facebook hat sich immer wieder als schlechter Partner erwiesen – hier sei an fehlerhafte Metriken, Algorithmusänderungen, schwankende Prioritäten und Subventionen erinnert. Inhalt ist gleich Ware. Jeder ist sich dieser Sache bewusst, wenn er sich dafür entscheidet, Ressourcen in Facebook zu stecken. Und Facebook-Kritiker übersehen, dass Facebook die Unternehmen, die in Schwierigkeiten kommen, überhaupt erst ermöglicht hat.

Facebook hat es wie kein anderes Unternehmen ermöglicht, digitale Nachrichten und Verlagsmarken aufzubauen – im letzten Jahrzehnt entstanden mehr als jemals in der modernen Geschichte zuvor. Mit Facebook sanken die Kosten für das Publikum und die Distribution von Inhalten stark, Marken hatten sofort globale Reichweite, die Nutzerschaft stieg schnell auf mehr als zehn Millionen Menschen, was Finanzierungsrunden und Kapitalerhöhungen vereinfachte. Nicht ohne Konsequenzen.

Mit haufenweise neuen Spielern am Markt ist ein brutaler Wettbewerb um Publikum und auch um Werbebudgets entstanden. Einen Klick oder Leser gewonnen zu haben, heißt aber nicht auch einen Mehrwert geschaffen, eine Nachfrage befriedigt, geschweige denn ein Marktbedürfnis gestillt zu haben – teilweise weil Klicks dank A/B-Tests oder Social Distribution so einfach zu generieren sind. Man muss sich nur einmal anschauen, wie viele Portale mit Fokus auf die junge Zielgruppe in den vergangenen zehn Jahren entstanden sind und wie viele von ihnen denselben, neuen Marvel-Trailer zu einer eigenen Geschichte machen. Auf Reichweite bedacht haben sie verpasst, eine eigene, unterscheidbare redaktionelle Identität aufzubauen.

Ihre Unfähigkeit, einen Wert zu schaffen, ist leicht nachzuweisen. Von jedem 100. Besucher kamen nur 17 gelegentlich und drei waren regelmäßige Gäste auf den Plattformen. Bis zu 80 Prozent waren einmalige Nutzer.

