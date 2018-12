“Digitale Vordenkerin” – Niddal Salah-Eldin wechselt von der Welt in dpa-Chefredaktion

Niddal Salah-Eldin wird zum 1. Mai 2019 stellvertretende Chefredakteurin der Deutschen Presse Agentur (dpa) und zudem Chefin für Innovation und Produkt in Berlin. Dies gab die dpa am Dienstag bekannt. Die 33-jährige Journalistin kommt von der Welt, wo sie seit viereinhalb Jahren tätig ist und derzeit als Director of Digital Innovation Teil der Chefredaktion ist.