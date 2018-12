“Bauer sucht Frau” siegt mit starkem Staffel-Finale, CDU-Doku im Ersten kein übermäßiger Zuschauermagnet

Erfolgreicher Abschluss der 14. "Bauer sucht Frau"-Staffel: 5,58 Mio. Menschen schalteten das Finale am Montagabend ein - so viele wie keine andere TV-Sendung des Tages. Und: auch so viele wie bei keiner anderen Folge dieser Staffel und mehr als bei den Finals der vorigen Jahre. Stärkster Konkurrent war der ZDF-Thriller "Du bist nicht allein", die ARD-Doku "Der Machtkampf - wer folgt auf Merkel?" sahen 2,56 Mio.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. “Bauer sucht Frau” endet mit Staffel-Hoch

5,58 Mio. Menschen schalteten am Montag um 20.15 Uhr also die vorerst letzte reguläre “Bauer sucht Frau”-Folge ein, der Marktanteil lag bei 18,3%. Die Kuppel-Soap holte sich damit recht souverän den Tagaessieg und zudem die beste Zuschauerzahl des 2018er-Durchgangs. Und: In den beiden Vorjahren gab es nur eine “Bauer sucht Frau”-Folge mit noch mehr Zuschauern, die beiden Finals lagen aber unter den nun erreichten 5,58 Mio. Ein noch stärkeres Staffel-Finale gab es somit zuletzt 2015. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sahen das Finale mit 1,94 Mio. und 20,2% mehr als in den beiden Vorjahren, ein Staffel-Hoch wurde hier allerdings nicht erreicht.

2. ZDF-Thriller knackt ebenfalls die 5-Mio.-Marke, ARD-Doku zur CDU holt blasse Zahlen

Mehr als 5 Mio. Zuschauer sammelte neben “Bauer sucht Frau” am Montag noch der ZDF-Thriller “Du bist nicht allein” ein: 5,10 Mio. sahen ihn ab 20.15 Uhr – gute 16,4%. Nur ein weiteres Programm erreichte am gesamten Montag mehr als 4 Mio. Leute: die 20-Uhr-“Tagesschau” im Ersten mit 4,35 Mio. (14,7%). Direkt danach schalteten aber viele um oder ab: Die Doku “Der Machtkampf – wer folgt auf Merkel?” interessierte nur noch 2,56 Mio. Menschen (8,2%), also in etwa die Hälfte der ZDF-Thriller-Zuschauerschaft. “Hart aber fair” erreichte im Anschluss fast eine halbe Million Menschen mehr: 3,02 Mio. (10,1%).

3. Auch “Extra” und “Spiegel TV” überzeugen bei RTL, ProSieben punktet mit “Big Bang Theory”-Wiederholungen

Nach “Bauer sucht Frau”, das wie oben berichtet mit 1,94 Mio. und 20,2% auch den Tagessieg im jungen Publikum holte, lief es auch für “Extra” und “Spiegel TV” sehr gut: 1,24 Mio. (18,2%) blieben ab 22.15 Uhr bei “Extra – Das RTL-Magazin” dran, immerhin noch 660.000 14- bis 49-Jährige ab 23.25 Uhr bei “Spiegel TV”, was einem Marktanteil von 15,3% entsprach. ProSieben kam mit alten “Big Bang Theory”-Folgen zwischen 20.15 Uhr und 23.10 Uhr auf Marktanteile von 11,2% bis 14,2%, dazwischen erreichte eine neue “The Middle”-Episode 10,3%. “Late Night Berlin” landete ebenfalls wieder über der 10%-Marke – mit sehr ordentlichen 10,8%. Sat.1 konnte da nicht mithalten, blieb mit zweimal “Navy CIS” und einmal “Hawaii Five-O” bei 7,5% bis 8,5% hängen.

