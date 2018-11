“Amsterdam-Krimi” verliert Zuschauer und Marktanteile, “The Voice” stabil, der WDR punktet mit altem Münster-“Tatort”

Der neue "Amsterdam-Krimi" des Ersten konnte in Woche 2 nicht an seine Premieren-Zahlen anknüpfen: Aus 4,83 Mio. wurden 4,10 Mio. Zuschauer, von guten 15,1% blieben immerhin noch ordentliche 13,3%. Den Tagessieg holte sich am Donnerstag aber "Die Bergretter" vom ZDF. Im jungen Publikum gewann "GZSZ" vor "The Voice", das stabile Zahlen verzeichnet.