“Mitteilung per Fax”: Die CeBIT wird eingestellt – und das Social Web trägt Trauerflor

Es ist das Ende einer Ära. Nach 32 Jahren wird die einst weltgrößte Computermesse CeBIT eingestellt. Zu Spitzenzeiten lockte die IT-Messe 800.000 Besucher an, in diesem Jahr wurden auf dem Messegelände in Hannover dagegen nur noch 100.000 Teilnehmer gezählt. Auf Twitter leckte die Techbranche ihre Wunden, verklärt nostalgisch die gemeinsam erlebte Zeit und erinnert sich an Fax-Geräte, Modems und 24-Punkt-Nadeldrucker.