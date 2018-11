#trending // Politik

Eine interessante Umfrage, die Axios exklusiv veröffentlicht hat, sollte die Alarmglocken von Betreibern von sozialen Netzwerken erschrillen lassen. Demnach wächst in den USA parteiübergreifend die Skepsis gegenüber Inhalten, die dort geteilt werden. “Does social media do more to help or hurt democracy and free speech?” lautete die Frage, auf die insgesamt 57% mit “Hurt” und nur 40% mit “Help” antworteten. Vor einem Jahr lag “Help” noch vorn. Axios dazu: “This is a rare topic uniting Republicans, Democrats and Independents.” Und weiter: “Americans are more aware than ever before about the dark side of technologies, which should worry Silicon Valley.”