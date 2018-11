Bambi-Verleihung fällt auf 6-Jahres-Tief, “Ninja Warrior” steigert sich im Finale auf ein Staffel-Hoch

3,48 Mio. Leute interessierten sich am Freitagabend für die Verleihung der Bambis. Weniger waren es in all den Jahrzehnten der TV-Übertragungen nur einmal: 2012. Den Tagessieg holten sich stattdessen die ZDF-Krimis "Der Kriminalist" und "SOKO Leipzig". Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann "Ninja Warrior Germany" mit 1,65 Mio. und starken 18,7%.