“Schrecklicher Fehler”: Autor entschuldigt sich für falsches Morricone-Interview im deutschen Playboy

In dem Interview, das der deutsche Playboy in seiner Dezember-Ausgabe veröffentlichte, wird Morricone damit zitiert, dass der Regisseur Quentin Tarantino “ein absoluter Chaot” sei. “Er redet, ohne zu überlegen, er macht alles auf den letzten Drücker, hat kein Konzept.” Weiter heißt es, Tarantino sei ein “Kretin” und klaue nur bei anderen. Morricone möge dessen Filme nicht, die seien “Trash”. Auch die Oscars bekommen in dem Text ihr Fett weg. Die Verleihung, auf der er seinen zweiten Oscar für die Musik zu Tarantinos “The Hateful Eight”erhielt, bezeichnet Morricone laut Playboy als “langweilige Veranstaltung”. Er habe „keine Lust mehr, in dieses fürchterliche Amerika zu reisen mit diesen aufgeblasenen Wichtigtuern, diesen Peinlichkeiten wie den Oscars und dem ganzen Firlefanz“.

Morricone wies die Aussagen auf seiner Website von sich und kündigte rechtliche Schritte an. Der Burda-Verlag, in dem der deutsche Playboy erscheint, wies zunächst seinerseits die Vorwürfe Morricones zurück. Das Medienhaus zeigte sich dabei “irritiert” darüber, “dass Teile der veröffentlichten Aussagen so nicht getroffen worden sein sollen“.

Der Chefredakteur erklärte kurz darauf dann aber doch, dass man leider davon ausgehen müsse, dass das im Interview gesprochene Wort von dem Autoren “in Teilen nicht korrekt wiedergegeben wurde.” Der Interviewer Marcel Anders ist ein freier Journalist, der in der Branche durchaus bekannt ist und u.a. auch für den Musik Express, die Süddeutsche Zeitung und den Deutschlandfunk gearbeitet hat.

Morricones Kontertagentur General Entertainment Associates veröffentlichte nun eine Erklärung zur Sache. Am Sonntag, 11. November, sei Ennio Morricone demnach darauf aufmerksam geworden, dass er im deutschen Playboy und zahlreichen anderen Medien falsch zitiert wurde. Viele internationale Medien hatten die Story des deutschen Magazins wegen der brisanten Aussagen nämlich aufgegriffen. Darauf veröffentlichte Morricone die Stellungnahme auf seiner Website, mit der er sich von den Aussagen im Playboy distanzierte.

Die Agentur stellt jetzt klar, dass Marcel Anders von Semmel Concerts, dem deutschen Präsentator von Morricones Konzertauftritten, eingeladen wurde, ein Interview mit Morricone zu führen. Offenbar wurde in erster Linie besprochen, dass das Interview für den Deutschlandfunk geführt würde. Dort erschien auch ein entsprechender Beitrag zu Morricones 90. Geburtstag: “Hausbesuch beim Maestro“. Freilich ohne die brisanten Aussagen.

Andere Personen, die bei dem Interview anwesend waren, u.a. von Semmel Concerts und eine Übersetzerin, hätten bestätigt, dass Ennio Morricone während des Gesprächs keine negativen oder herabsetzenden Bemerkungen mit Bezug auf Quentin Tarantino oder die Oscar Academy gemacht habe, so die Agentur in ihrer Mitteilung. Morricones Agentur hat daraufhin Marcel Anders gebeten, seine Geschichte zurückzuziehen und ein Entschuldigungsschreiben zu schicken. Dieses Schreiben wird in der Presseerklärung von General Entertainment vollumfänglich zitiert:

Dear Mr. Douwes, I sincerely apologize to the Maestro and everybody involved. I should have sticked to the original interview conducted in Rome and not have added anything that is incorrect.

That was a terrible mistake to do. Please accept my apology. Yours sincerely, Marcel Anders