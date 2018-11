“Historischer Moment für die Pressefreiheit”: CNN verklagt Trump-Regierung nach Rauswurf von Journalist Jim Acosta

“Der unrechtmäßige Widerruf dieser Zugangsberechtigung verstößt gegen die Rechte der Pressefreiheit von CNN und Acosta”, heißt es in der Stellungnahme weiter. Werde gegen das Vorgehen im Weißen Haus nichts unternommen, hätte dies Auswirkungen auf die Arbeit vieler Journalisten, so der Sender weiter. Der Rauswurf von Pressevertretern könnte eine “abschreckende Wirkung” haben, ergo kritischen Journalismus unterdrücken. Live auf Sendung sprachen die CNN-Moderatoren von einem “historischen Moment für die Pressefreiheit”. Mit der Klage wolle man sicherstellen, dass so etwas nicht noch mal vorkomme. Seine Klageschrift hat der Sender im Internet veröffentlicht.

Acosta wurde nach einem Eklat mit US-Präsident Trump in der vergangenen Woche die Akkreditierung entzogen. Der Reporter weigerte sich, bei einer Pressekonferenz das Mikrofon aus der Hand zu geben. Trump hatte sich zuvor versucht, weitere Fragen des Reporters zu unterbinden. Acosta wollte sich damit aber nicht zufrieden geben, ließ sich erst abwimmeln, nachdem Trump ihn mehrfach dazu aufforderte, das Mikrofon abzugeben und sich schließlich von seinem Pult einige Schritte entfernte.

Als Begründung des Akkreditierungsentzuges nannte man das aus Sicht des Weißen Hauses unangemessene Verhalten des Reporters wie auch die Tatsache, dass er eine Praktikantin, die ihm das Mikrofon wegnehmen wollte, angefasst habe. Journalistenkollegen pflichteten Acosta bei, den Vorwurf zu entkräften.

I was seated next to ⁦@Acosta⁩ at today’s press conference and did not witness him “placing his hands” on the young intern, as the White House alleges. He held on to the microphone as she reached for it. The ⁦@Reuters⁩ pictures below depict what happened accurately. pic.twitter.com/nO68Hf4eQM

