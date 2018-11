#trending // Social Media

#BVBFCB war der wohl populärste deutsche Twitter-Hashtag des Wochenendes: 107.000 Tweets kamen laut Talkwalker am Wochenende zum Spitzenspiel der Bundesliga zusammen. Eine Zahl, die sogar über den weltweiten Ergebnissen einiger WM-Spiele aus dem Sommer liegt. Der erfolgreichste Tweet mit dem Hashtag kam vom Dortmunder Spieler Axel Witsel: “What. A. Game.” erreichte inklusive diverser Emojis 13.700 Likes und Retweets.

Dahinter folgen diverse Tweets vom offiziellen Borussia-Dortmund-Account. Allen voran: “JAAAA! Was für ein Spiel! WAS FÜR EIN SIEG!” mit 11.900 Reaktionen. Abseits offizieller Accounts der Vereine und Spieler erfolgreich: u.a. die TV-Sendung “extra 3” mit “+++ Eil +++ FC Bayern tritt aus Bundesliga aus. Hoeneß: ‘Wir werden keine respektlosen Gegentore mehr akzeptieren’” und 4.400 Interaktionen, sowie das Fan-Account “BVBBuzz” mit “Franck Ribery really shaved the number seven on his head to show the number of points Bayern are behind Borussia Dortmund. What a man!” und 3.800 Likes und Retweets.

Auf Facebook holte sich Borussia Dortmund mit “YEEEEEEEEEEEEEEEEEEES!” die meisten Likes & Co., auf Instagram hingegen lag der FC Bayern vorn: mit dem Spiel-Ergebnis als Optik und dem Text “Dissapointing to say the least.”