trending: Friedrich Merz, Halloween, “Verstehen Sie Spaß” als YouTube-Hit und das “Birthright Citizenship”

#trending // Worldwide Der große Aufreger der USA hieß am Montag “Birthright Citizenship”. Donald Trump nämlich will die Regelung, dass jedes Baby, das in den USA geboren wird, automatisch US-Staatsbürger wird, per Dekret abschaffen: “We’re the only country in the world where a person comes in and has a baby, and the baby is essentially a citizen of the United States … with all of those benefits. It’s ridiculous. It’s ridiculous. And it has to end.” Wenn er tatsächlich ernst machen würde, wäre das das Ende einer großen US-Tradition. Noch ist völlig unklar, ob Trumps Ankündigung, geäußert in einem Interview mit der Nachrichtenplattform Axios, nur ein Wahlkampfmanöver ist, ob sie ernst gemeint ist und ob sie überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte. Für riesige Social-Media-Diskussionen sorgt sie allerdings bereits. Auf Axios erreichte das Interview 230.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen, npr sammelte mit einer Story sogar 735.000 Likes & Co. ein, CNN 487.000 und Fox News 295.000. Zahlreiche weitere Medienmarken erreichten ebenfalls sechsstellige Zahlen.