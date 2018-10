“Höhle der Löwen” auch gegen den DFB-Pokal ein Megahit, Sat.1 am Dienstag in desaströser Verfassung

Während die ARD-Quoten vom Dienstag - u.a. mit dem DFB-Pokal - aus technischen Gründen noch nicht vorliegen, haben die restlichen Zahlen einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer: Vox zeigte sich mit seinem Hit "Die Höhle der Löwen" völlig unbeeindruckt vom Fußball im Ersten, gewann sogar Zuschauer hinzu. Sat.1 hingegen zeigte sich am Vorabend und Abend in einer erbärmlichen Verfassung.

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. Der DFB-Pokal gewinnt wahrscheinlich den Tag, doch die ARD-Quoten sind noch nicht da

Wer auf die Quoten-Auswertungen vom Dienstag schaut, wird den DFB-Pokal vermissen. Der Grund: Die Zahlen des Ersten liegen noch nicht vor – offenbar aus technischen Gründen. Der Fußball wird den Tag zumindest im Gesamtpublikum gewonnen haben, sobald diese Spekulation bestätigt ist, werden wir die Daten und Fakten an dieser Stelle nachtragen.

2. “Die Höhle der Löwen” legt trotz Fußball zu

3,10 Mio. Menschen schalteten am Dienstagabend die Vox-Show “Die Höhle der Löwen” ein. Das waren sogar 260.000 mehr als vor einer Woche, als die Show nicht gegen den FC Bayern im Ersten antreten musste. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es nach oben – von 1,55 Mio. auf 1,76 Mio. und von 16,9% auf 17,7%. Auch RTL II war wieder erfolgreich, sprang mit “Armes Deutschland” um 20.15 Uhr auf 800.000 14- bis 49-Jährige und 7,7%, mit “Hartz und herzlich” später noch auf 7,9%. Im jungen Publikum lagen nur Vox und RTL am Abend vor RTL II: RTL mit “Der Lehrer” und weiterhin zu blassen Zahlen von 9,4% bis 10,2%.

3. Sat.1 am gesamten Vorabend und Abend desaströs, auch ProSieben und kabel eins schwach

Anzeige

Die drei großen Sender der ProSiebenSat.1-Familie gehören am Dienstag eindeutig zu den Verlierern. Vor allem für Sat.1 lief es miserabel. Am Vorabend blieben “Endlich Feierabend!”, “Alles oder Nichts” und “Genial daneben – das Quiz” im jungen Publikum mit nur 240.000 bis 380.000 Zuschauern bei 4,2% bis 5,2% hängen, um 20.15 Uhr entschieden sich ganze 360.000 (3,5%) für “Rockstars zähmt man nicht”. Die “Akte 20.18” floppte danach mit nur 210.00 und 2,6% noch erbärmlicher. Bei ProSieben gab es am Vorabend immerhin noch 10,4% für “Galileo”, in der Prime Time ging es aber auch hier steil bergab: auf 5,8% bis 6,6% für “Die Simpsons” und 5,8%, sowie 7,4% für “Family Guy”. kabel eins kam mit “Bedtime Stories” und “Dreamcatcher” am Abend nur auf 4,0% und 3,9%.

4. ZDF setzt sich mit “Rosenheim-Cops” an die Spitze, um 20.15 Uhr immerhin 11,9% für den Buckingham-Palast

Die DFB-Pokal-Quoten liegen wie erwähnt noch nicht vor, daher ist der erste Platz für “Die Rosenheim-Cops” vorläufig. Mit 4,63 Mio. Gesamt-Zuschauern und dem Marktanteil von 16,3% lief es aber definitiv super für die ZDF-Vorabend-Serie. Im Anschluss sahen immerhin noch 3,78 Mio. (11,9%) die “ZDFzeit”-Doku “Der Buckingham-Palast” – das sind die drittbesten “ZDFzeit”-Zahlen des bisherigen Jahres. Nur für “AIDA oder Tui Cruises?” und “Royale Kindheit” lief es im August besser. Populärstes Programm der Privatsender war am Dienstag “RTL aktuell” mit 3,91 Mio. Sehern und 16,4%, in der Prime Time lag “Die Höhle der Löwen” mit 3,10 Mio. und 10,6% vorn.

5. “Kommissarin Heller” macht zdf_neo glücklich, 3sat stark mit “Die Toten von Salzburg”

Mit 1,95 Mio. Zuschauern und einem Top-Marktanteil von 6,2% gehört auch die zdf_neo-Krimi-Reihe “Kommissarin Heller” zu den Gewinnern des Abends. Vorher – um 19.20 Uhr – erreichte “Bares für Rares” schon 1,75 Mio. und 6,2%, um 21.45 Uhr gab es zudem noch 1,24 Mio. Seher und 5,0% für “Nachtschicht”. Auch 3sat punktete um 20.15 Uhr mit einem Krimi: 860.000 bescherten den “Toten von Salzburg” dort einen Marktanteil von 2,7%. Ebenfalls erfolgreich in der Prime Time: das NDR-Magazin “Visite” mit 1,24 Mio. Neugierigen und 3,9%, sowie später der “Tatort” mit 1,13 Mio. und 5,0%. Im WDR Fernsehen knackten “Abenteuer Erde” mit 1,05 Mio. und 3,3%, sowie danach “Quarks” mit 1,16 Mio. und 3,7% die Mio.-Marke. Und im BR Fernsehen erreichte ein alter “Tatort” um 20.15 Uhr genau 1,00 Mio. Leute und 3,2%.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.