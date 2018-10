#trending // Worldwide

“A Week of American Hate” titelte die Huffington Post in einem der nach Likes und Shares erfolgreichsten englischsprachigen journalistischen Artikel des Wochenendes. Gemeint waren natürlich vor allem die Briefbomben, die an US-Politiker und -Journalisten verschickt wurden, sowie der offenbar antisemitische Terroranschlag mit 11 Toten in Pittsburgh. Beide Ereignisse beschäftigten die sozialen Netzwerke massiv. So kam der Tweet mit den meisten Likes und Retweets weltweit am Wochenende von Barack Obama: “We grieve for the Americans murdered in Pittsburgh. All of us have to fight the rise of anti-Semitism and hateful rhetoric against those who look, love, or pray differently. And we have to stop making it so easy for those who want to harm the innocent to get their hands on a gun.” 845.000 Likes und Retweets gab es dafür innerhalb von 24 Stunden. Zum Vergleich: Sein Nachfolger erreichte mit “All of America is in mourning over the mass murder of Jewish Americans at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. We pray for those who perished and their loved ones, and our hearts go out to the brave police officers who sustained serious injuries…” 111.000 Interaktionen.

Erwähnenswert ist auch noch ein Tweet zu den Paketbomben: Die ehemalige Reporterin und Pressesprecherin des US-Kongresses, Rochelle Ritchie twitterte: “Hey @ Twitter remember when I reported the guy who was making threats towards me after my appearance on @ FoxNews and you guys sent back a bs response about how you didn’t find it that serious. Well guess what it’s the guy who has been sending # bombs to high profile politicians!!!!” Wieder einmal erschreckend, wie Betreiber sozialer Netzwerke mit Dingen wie Morddrohungen umgehen. 290.000 Likes und Retweets sammelte Ritchie ein.