Netflix plant fünf neue deutsche Produktionen für 2019 und die Jan-Böhmermann-Firma ist mit an Bord

In der Serie “Don’t try this at home” startet ein Schüler gemeinsam mit Freunden ein Drogen-Geschäft aus dem Kinderzimmer, um seine große Liebe zurückzugewinnen. Geschrieben wurde die Serie von Philipp​ Käßbohrer, ​Sebastian Colley und StefanTitze. Die Produktionsfirma ist BTF, bildundtonfabrik auf Köln-Ehrenfeld. BTF wurde hierzulande vor allem bekannt durch die Produktion der Talkreihe “Roche & Böhmermann” sowie Jan Böhmermanns ZDF-Show “Neo Magazin Royale”.

“At Netflix, we want to tell local stories with global appeal. We are excited to have found this in these five projects, which – each in their unique way – are both undeniably German and at the same time tell stories that are relevant to viewers all over the world”, so Luegenbiehl bei der Präsentation auf den Medientagen München. Luegenbiehl weiter: “This is a meaningful investment in the German market and we are looking forward to working with local creatives, talent and production companies. We want to continue to support our creatives in their vision and offer unique storytelling and premium quality to our consumers.”

Die fünf neuen Serien kommen zusätzlich zu den drei bereits bestehenden deutschen Netflix-Produktionen “Dark” (wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt), “Dogs of Berlin” (startet im Dezember) und “The Wave” (in Produktion).