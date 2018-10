US-Studie: Instagram zieht auch bei Teenagern an Snapchat vorbei, Facebook liegt inzwischen sogar hinter Twitter – und (fast) alle besitzen ein iPhone

Gute und schlechte Nachrichten für Mark Zuckerberg. Die schlechte zuerst: Dem weltgrößten Social Network laufen weiter die Teenager weg – zumindest in den USA. Das hat die Investmentbank Piper Jaffray in ihrer halbjährlichen Studie unter 13- bis 19-Jährigen herausgefunden. Die gute Nachricht für den Facebook-Chef: Die amerikanischen Jugendlichen sind vor allem eine App weitergezogen, die ebenfalls vom heimischen Campus in Menlo Park betrieben wird: Instagram.

Von

Alle sechs Monate wieder untersucht die Investmentbank Piper Jaffray das Nutzungsverhalten der amerikanischen Generation Z (Durchschnittsalter: 15,9 Jahre) in ihrer Studie “Taking Stock with Teens“. Die Ergebnisse sind oft bahnbrechend in der Vorwegnahme kommender Trends, diesmal jedoch bestätigen sie, was seit Monaten als Konsens in der Tech-Welt gilt: Facebook ist spätestens nach dem Datendebakel um Cambridge Analytica auf dem absteigenden Ast – zumindest bei Jugendlichen.

Wie Piper Jaffray herausgefunden hat, nutzen nur 36 Prozent der US-Teens mindestens einmal im Monat das weiterhin weltgrößte Social Network – eineAbsturz von 45 Prozent gegenüber sechs Monaten zuvor. Die Dimensionen der Nutzungserosion sind enorm: Vor viereinhalb Jahren kam Facebook unter amerikanischen Jugendlichen noch auf eine doppelt so hohe monatliche Nutzung.

Mittlerweile ist Facebook sogar hinter Twitter zurückgefallen, das 11 Prozent höher notiert. Das gilt auch in der Beliebtheitsskala, in der noch ganze 5 Prozent Facebook als Liebling-Social Network angeben.

IG takes over top spot from Snapchat as the most-used social media platform among teens, according to Piper Jaffray’s 36th semi-annual Taking Stock With Teens survey https://t.co/MfUQG12Mho #SMM pic.twitter.com/dADzhAWxzH — Bob McKamey (@BobMcKamey) October 22, 2018

Angesagt unter amerikanischen Jugendlichen sind wenig überraschend die beiden Stories-Apps Snapchat und Instagram. Nach jahrelanger Dominanz vollzieht sich nun auch unter US-Teenagern die symbolträchtige Wachablösung, die nach Nutzungszahlen weltweit längst Realität ist.

Anzeige

Obwohl für 46 Prozent der Befragten Snapchat weiter vor Instagram (32 Prozent) das favorisierte Social Network ist, hat sich das Foto-Netzwerk mit 85 Prozent in der monatlichen Nutzung erstmals vor Snapchat geschoben (84 Prozent). Mark Zuckerberg kann sich also trotz des brutalen Absturzes des von ihm gegründeten sozialen Netzwerks dank Instagram immer noch als Teenager-Versteher fühlen.

Piper Jaffray survey: Record 82% of U.S. teens have iPhones https://t.co/8rg1ZXQ5WL pic.twitter.com/6g6AoNJvcf — Philip Elmer-DeWitt (@philiped) October 22, 2018

Andere Erkenntnisse der weitreichenden Studie, basierend auf Angaben von 8600 der amerikanischen Teenagern: 82 Prozent (!) der US-Teens besitzen ein iPhone – ein neuer Rekordwert. Auch beim Fernsehverhalten gibt es ganz klare Präferenzen: 71 Prozent der gesehenen Inhalte entfallen inzwischen auf Netflix und YouTube.

Netflix and YouTube combine for 70.7% of daily teen video consumption now (per Piper Jaffray survey). Neither is served by traditional TV ad market. https://t.co/fAWhYtZ7rO — Nathan McAlone (@nmcalone) October 22, 2018

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.