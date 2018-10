SaveYourInternet: YouTube-Chefin ruft Nutzer zum Protest gegen EU-Urheberrechtspläne auf

Die von der EU geplante Reform des Urheberrechts lässt Verlage jubeln, aber könnte Content-Plattformen wie YouTube in Schwierigkeiten bringen. YouTube-Chefin Susan Wojcicki hat nun in einem offenen Brief zum Protest gegen mögliche Upload-Filter aufgerufen. Sie könnten das Internet, wie wir es heute kennen, "drastisch verändern".

Von

Wojcicki bezieht sich in ihrem Brief auf den Artikel 13 der geplanten Urheberrechtsrichtlinie. Der würde große Online-Plattformen zwingen, sich Lizenzen von Rechteinhabern sichern müssen. Für jede Verletzung des Urheberrechts sollen die Firmen haftbar gemacht werden. Angesichts der Fülle an Inhalten, die Nutzer im Internet hochladen, läuft die Regelung auf eine breite Kontrolle der Uploads hinaus, befürchtet die YouTube-Chefin. Sie sehe sich dann gezwungen, nur noch Inhalte von “einer kleinen Zahl an Unternehmen” zuzulassen.

Mit der neuen Richtlinie würde es für Anbieter wie YouTube “zu riskant sein, Inhalte von kleinen Videomachern zu präsentieren”. Außerdem könne man Nutzern in der EU nur noch eingeschränkten Zugang auf die bestehenden Videos gewähren, schreibt Wojcicki in ihrem Brief. Die YouTube-Chefin sieht nicht nur das freie Internet in Gefahr, sondern auch “hunderttausende Jobs” in Europa, die durch die Videoplattform entstanden sind. “Diese Gesetzgebung stellt eine klare Bedrohung für euren Lebensunterhalt und die Möglichkeit dar, euch weltweit Gehör zu verschaffen”.

YouTuber sollen sich informieren Anzeige

YouTuber und Nutzer sollten deshalb gegen die möglichen Upload-Filter protestieren. Die YouTube-Chefin rief dazu auf, sich über die Folgen des Artikel 13 der neuen EU-Richtlinie schlau zu machen und unter dem Hashtag #SaveYourInternet Videos und Posts zu dem Thema zu veröffentlichen, um damit weitere Nutzer zu informieren. Dazu verlinkt Wojcicki auf eine Sonderseite der Plattform, die bereits eine Handvoll Videos zu dem Thema präsentiert und wichtige Fragen beantworten soll. Wojcicki hofft dadurch möglicherweise, eine Welle des Protestes loszutreten und damit anstehende Verhandlungen zwischen dem Europarat, der Kommission und dem Parlament beeinflussen. Die Initiative #SaveYourInternet sorgte bereits im Sommer für eine Flut an Mails und Tweets, die an Parlamentarier gerichtet waren.

Vor etwas mehr als einen Monat hatte sich das EU-Parlament trotzdem für die Verschärfung der Richtlinien ausgesprochen. Insbesondere Verleger feiern die Stärkung ihrer Rechte, den Schutz ihres geistigen Eigentums. Sie hoffen, mit der neuen Richtlinie etwas “vom Kuchen” der Milliarden-Konzerne abzubekommen. Die großen Online-Konzerne wie Google und YouTube sehen dagegen die Haftung für Urheberrechtsverletzungen der Nutzer kritisch. Obwohl Upload-Filter nicht ausdrücklich erwähnt werden, halten Kritiker sie für wahrscheinlich, damit Firmen die Vorgaben umsetzen können.

(rt)

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.