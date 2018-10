Nach Rolex-Hass: Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli deaktiviert ihren Facebook-Account

Ein Facebook-Nutzer hatte das Foto aus dem Jahr 2014, das Chebli mit einer Rolex zeigt, aufgespießt und mit den Worten kommentiert: “Alles, was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss.” Daraufin entbrannte eine emotionale Debatte im Netz. Die eine Seite feindete Chebli für das Tragen der Luxusuhr an, andere verteidigten sie. Chebli selbst reagierte auf Twitter:

Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen&gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist. #Rolex

— Sawsan Chebli (@SawsanChebli) October 20, 2018