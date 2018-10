Rolexgate: Ein vier Jahre altes Foto von SPD-Staatssekretärin Sawsan Chebli sorgt für einen Shitstorm auf Twitter – doch dann dreht die Debatte komplett

Viel Aufregung um ein mehr als vier Jahre altes Foto. Am Wochenende kursierte ein Bild von der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli in den sozialen Medien, das die heute 40-Jährige mit einer Rolex-Uhr am Handgelenk zeigt. Für einige Twitter- und Facebook-Nutzer ein gefundenes Fressen: Chebli wurde reflexartig unterstellt, die SPD-Politikerin habe sich durch die bewusste Zurschaustellung einer 7300 Euro teuren Luxusuhr von ihren Wählern entfernt. Schnell jedoch dreht die Diskussion auf Twitter – zugunsten von Chebli.

Von

Darf die oder der das? Die Frage nach dem moralischen Standard, an dem Politiker so gerne gemessen werden, hat am Wochenende die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) in den sozialen Medien eingeholt. Der Auslöser erscheint dabei allerdings alles andere als aktuell.

Am Freitagabend postete ein Facebook-Nutzer eine Fotomontage von Chebli mit einem direkten Verweis auf ihre 7300 Euro teure Rolex-Uhr. Dazu der hämische Kommentar: “Alles was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss.“

Was folgte, war absehbar: Das Posting wurde nicht nur auf Facebook rege kommentiert, sondern ging auch auf Twitter sofort viral. Im charakteristischen Beißreflex aus Häme und Spott zog auf dem 280-Zeichen-Dienst schnell ein Shitstorm auf.

Während sich #Chebli von der @spdbt eine Uhr für 7300€ gönnt, kann der Ottonormalverbraucher einen Füller für 489€ im #SPD Shop käuflich erwerben. So geht soziale Gerechtigkeit das ist die neue Bürgerpartei SPD ! https://t.co/AugjvGtKXl pic.twitter.com/terW1OZwjK — ི♥ྀ chocolate ི♥ྀ (@Schokoladenshop) October 20, 2018

Warum? Normale Nummer. Die #SPD ist eine Partei von Karrieristen, die gut verdienen, damit sie ordentlich das kapitalistische Elend verwalten. Frau Chebli ist eine Vertreterin des rechten Flügels dieser Partei, warum soll sie anders sein als Schröder, ihr erklärtes Vorbild. 2/5 pic.twitter.com/ehBhld03tO — Lower Class Magazine (@LowerClassMag) October 21, 2018

Was vielen Nutzern dabei entging, war die Einordnung des Fotos, das keinesfalls ein Dokument “Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018” ist, sondern tatsächlich mehr als vier Jahre zuvor (nämlich am 21. Januar 2014) entstanden ist, wie die Bild-Zeitung herausarbeitete.

Ob die Zurschaustellung einer 7300 Euro teuren Luxusuhr von einer Politikerin der einstigen Arbeiterpartei allerdings so glücklich war, wurde am Wochenende aufgeregt auf Twitter diskutiert.

Hätte @SawsanChebli diese Uhr nicht am Arm, würde die SPD längst alleine regieren! https://t.co/qz6UIC2N7E — Sophie Passmann (@SophiePassmann) 20. Oktober 2018

Jetzt hyperventiliert Twitter weden der #Rolex einer Berliner SPD-Staatssekretärin.

Besser wär’s, man würde ihre schlechte linke Politik und Verständnis für Islamisten kritisieren. #Chebli — Philip Plickert (@PhilipPlickert) October 20, 2018

Auch Chebli selbst, seit jeher eine engagierte Twitter-Nutzerin, schaltete sich spürbar angefasst in die Debatte ein.

Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen&gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist. #Rolex — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) October 20, 2018

Ich würde sie ja sofort verschenken und mit ihr meine Schuhe und Klamotten und überhaupt alles, was ich habe, wenn wir dann allein regierten. https://t.co/W9IJXaJrJa — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) October 20, 2018

Relativ schnell drehte die Stimmung dann jedoch komplett – zugunsten der SPD-Staatssekretärin.

Ich würde gerne in einem Land leben, in dem man sich für andere Leute freut, wenn sie eine schöne #Rolex tragen. Ich würde gerne in einem Land leben, in dem es normaler ist, dass man sich eine Rolex verdient, als dass man sie sich ererbt.#Chebli @SawsanChebli — Matthias Oomen 🇪🇺🏳️‍🌈 (@OomenBerlin) October 21, 2018

Bestelle mir jetzt eine #Rolex aus Solidarität mit @SawsanChebli. — Mario Sixtus 馬六 🇪🇺🇭🇰 (@sixtus) October 20, 2018

Für die #Rolex Hater… könnte mich übrigens nicht daran erinnern, dass es je Gegenstand einer Diskussion war, was ein Mann für ne Uhr trägt und Bsirske trägt auch keine Casio… außerdem eine top Wertanlage jenseits des Finanzmarktes, jeder Frau für den Notfall zu empfehlen pic.twitter.com/Dy6JWAANUH — Claudia Sommer (@csommer) October 21, 2018

Ah. Jetzt müssen sich Menschen rechtfertigen, wenn sie eine bestimmte Uhr tragen. How low can you go, Leute? #rolex — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) October 21, 2018 Anzeige

Leute wundern sich, dass sich eine #Staatssekretärin (Grundgehalt 8.900 €) eine Uhr für 7.300 Euro leisten kann. Nächste Woche bei Twitter: Skandal, die meisten Uni-Professoren wohnen nicht in Zwei-Zimmerwohungen zur Miete #Chebli #Rolex — Health econ (@Lecononiesante) October 20, 2018

Selbst politische Rivalen wie FDP-Chef Lindner nahmen Chebli in Schutz.

Was @SawsanChebli im Öffentlichen Dienst verdient, ist bekannt. Über ihre Arbeit kann man demokratisch entscheiden. Was sie mit ihrem verdienten Geld privat macht, geht niemanden etwas an. Soll sie doch x #Rolex tragen. Man muss nicht arm sein, um gegen Armut zu sein. CL — Christian Lindner (@c_lindner) October 21, 2018

Zahlreiche Twitter-Nutzer erhoben zudem den Vorwurf der Doppelmoral in der Debatte:

Junge, erfolgreiche Frau, die sich für unser Land engagiert, muss sich für ein Accessoire rechtfertigen, das nicht wenige alte, weiße Männer geerbt oder zum 18. Geburtstag bekommen haben. 🤦🏼‍♀️ — Kirsten Rulf (@KirstenRulf) October 20, 2018

Ich kann mich gar nicht erinnern, dass schon Mal die Armbanduhren von Männern in der SPD diskutiert wurden. Tragen die Jungs alle noch die Casio, die sie zur Einschulung bekommen haben? #rolex @SawsanChebli — Juliane Schlierkamp (@julianeSchlierk) October 20, 2018

Alter, weißer Mann trägt aus Erbschaft erhaltene #Rolex: Alles wie immer. Junge Migrantin trägt selbst verdiente Rolex: Skandal.

Euer Klassenkampf nervt, euer Sexismus nervt, euer Rassismus nervt! — Fräulein Hexagon (@FrlHexagon) October 21, 2018

Sehr bewundernswert wie Schröder und Maschmeyer sich hochgekämpft haben und jetzt mit Stolz Sportwagen fahren, teure Anzüge tragen und Zigarre rauchen.

Aber der jungen Frau gönnen wir nicht mal eine Uhr.

Deutschland, am Samstag Nachmittag. Die Lage ist dramatisch. #Rolex https://t.co/tczDwIWKOd — BILD macht dumm! (@Leo_Kuntscher) October 20, 2018

Gott sei dank regt sich niemand auf, wenn Männer eine #Rolex tragen. Die Welt würde im Totalchaos zugrunde gehen. https://t.co/WSNHHOKN0y — Laura Gehlhaar (@LauraGehlhaar) October 21, 2018

Das Gerhard Schröder gerne maßgefertigte Anzüge von Brioni getragen hat, die ungefähr so viel kosten, wie eine #Rolex hat auch niemanden interessiert. Der übliche Neid und Sexismus halt. — DonDahlmann (@DonDahlmann) October 21, 2018

Am Ende verselbstständigte sich das #Rolexgate immer weiter – und verlor sich im Twitter-typischen Slapstick.

Die ganzen Sozi-Hipster mit ihren Junghans-Uhren im Max-Bill-Design machen die Partei einstellig! #Rolex — Sophie Passmann (@SophiePassmann) October 21, 2018

Puh, Glück gehabt. Das ganze Haus über Stunden durchsucht, aber keine #Rolex gefunden. pic.twitter.com/xaGIGbonJ7 — Frank Behrendt (@frankzdeluxe) October 21, 2018

Warum steigern sich einige so rein? Ne #Rolex gibt’s in Marokko für 15 EUR. Wenn man nicht handeln kann. — Abdelkarim 🐤 (@AbdelkarimsLP) October 20, 2018

Gibt es eigentlich schon Kleidungs-Anweisungen für @SawsanChebli? Darf sie nur noch H&M tragen? Wobei: H&M gibt ja gleich den nächsten Shitstorm. Manchmal ist dieses Netz in seiner Dämlichkeit nicht mehr zu ertragen. #Rolex 🤯 — Joerg Heinrich (@Heinrichheute) October 21, 2018

