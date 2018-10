Nach drei Jahrzehnten “Sportschau”: Moderator Gerhard Delling hört bei der ARD auf

Seit über drei Jahrzehnten moderiert er die "Sportschau" in der ARD, bald ist Schluss: Sportmoderator Gerhard Delling wird zum Ende der Fußballsaison im Mai aufhören. Ideen für danach hat er schon: Unter anderem denkt er über die Entwicklung einer Fußball-App nach – und will noch ein Buch schreiben.

Die Bildzeitung berichtet zuerst über den Abgang der “Sportschau”-Legende: „Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen“, sagte der 59-Jährige der Zeitung. Unter anderem denke der Sportmoderator über eine Fußball-App nach, die er an den Start bringen könnte. Digitale Inhalte würden ihn sehr reizen. „Und ich will noch ein Buch schreiben – vielleicht sogar einen Roman“, sagt Delling der Bild-Zeitung.

Delling moderiert seit 1987 die “Sportschau” in der ARD und ist damit für viele Fußballfans ein bekanntes Gesicht. Wegen seines Fachwissens wird er in der Branche geschätzt. Insbesondere die “TV-Ehe” mit Ex-Nationalspieler Günter Netzer bei Spielen der DFB-Elf sind legendär. Zwölf Jahre lang standen die beiden gemeinsam vor der Kamera und erhielten im Jahr 2000 dafür den Grimme-Preis.

Neben dem sportlichen Hintergrund war Delling auch als Moderator von anderen Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen im Einsatz: 2002 war er fast ein Jahr lang das Gesicht des Medien-Magazins “Zapp” im NDR. Zudem war er drei Jahre Chefmoderator des ARD-Magazins “Wochenspiegel”.

