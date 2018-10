Umstrittener Facebook-CEO: Großinvestoren fordern Rücktritt von Mark Zuckerberg als Aufsichtsratschef

Von

Mark Zuckerbergs Jahr zum Vergessen ist um eine Episode reicher. “Ein unabhängiger Aufsichtsratsvorsitz ist notwendig, damit Facebook das Durcheinander hinter sich lassen und wieder das Vertrauen von Amerikanern und Investoren gewinnen kann”, erklärte Scott Stringer, Chefkontrolleur des New York City Pensionsfonds, in einem Statement, das dem Wall Street Journal vorliegt.

Stringer fordert in der Konsequenz explizit den Rückzug von Mark Zuckerberg von der Spitze des Facebook-Aufsichtsrats. Daraus dürfte indes kaum etwas werden, denn der 34-jährige Facebook-Gründer besitzt 59,9 Prozent der Stimmrechte und kann damit auf einer Aktionärsversammlung unliebsame Anträge abschmettern.

Trotzdem dokumentiert der symbolische Angriff von Großaktionären das schwindende Vertrauen in die Führungsqualitäten des 60-fachen Milliardärs. In den vergangenen Monaten hatte der Facebook-Chef immer wieder neue Nackenschläge verkraften müssen. Vor drei Wochen etwa musste das Social Network einen Hackerangriff eingestehen, von dem mehr als 30 Millionen Nutzern betroffen waren.

Bei 14 Millionen Nutzern erbeuteten Hacker neben dem Nutzernamen und dem Geschlecht hochsensible Informationen wie den Wohnort, den Beziehungsstatus, die Religionszugehörigkeit, aber auch technische Daten wie die zur Nutzung verwendeten Geräte, die Orte, an denen der Nutzer zuletzt markiert wurde oder die 15 letzten Suchabfragen.

Für den 14 Jahre alten US-Internetriesen war die Sicherheitslücke ein neues PR-Debakel nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica im Frühjahr, der das weltgrößte soziale Netzwerk in seinen Grundfesten erschüttert hatte. Gemessen am eigenen Widergutmachungsanspruch sei Facebook damit krachend gescheitert, wie zahlreiche Branchenexperten wie etwa Marketing-Professor Scott Galloway anmerkten. “Sie haben sie (die Informationen – A.d.R.) nicht geschützt, und sie verdienen es (das Vertrauen – A.d.R.) nicht”, twitterte der Bestseller-Autor (“The Four”) vergangene Woche.

“We have a responsibility to protect your information,” Mark Zuckerberg said in March. “If we can’t, we don’t deserve it.”

They did’t, and they don’t. https://t.co/dRoXqnzJwM

— Scott Galloway (@profgalloway) October 12, 2018