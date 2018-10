Subscription Economy: der Siegeszug des Abo-Modells und wie Medien davon profitieren können

Im Bereich der Online- sowie Printmedien kennt man das Abonnement zur Genüge. Kann sich die Medienwirtschaft also diesmal bequem zurücklehnen und ihren Innovationsvorsprung genießen? Oder handelt es sich um eine Entwicklung, zu der man auch seitens der Medienanbieter Stellung beziehen sollte?

In der Tat sieht man in vielen Branchen eine Entwicklung hin zu „Abonnement-ähnlichen“ oder auch vollkommen auf dem digitalen Subscriptionmodell basierende Geschäftsmodelle. Ihnen ist gemeinsam, dass sie auf Mitgliedschaften beruhen und dem User zu einem stetig gleichbleibenden Obolus einen konfigurierbaren Service ohne Unannehmlichkeiten und Verpflichtungen liefern. Verpflichtungen, die der Eigentümer eines gekauften Produkts sonst tragen muss.

Abo-Modelle in allen Branchen

Während “Software as a Service” wie bei Microsoft Office 360 oder bei der Adobe Creative Suite bereits komplett zum monatlich Festpreis abonniert und automatisch aktualisiert werden kann, erobern Streaming Media-Services wie Netflix oder Spotify immer mehr unseren Medienkonsum. Glaubt man Tien Tzuo, dem Gründer und Geschäftsführer des auf digital subscription spezialisierten Software-Dienstleisters Zuora, sind dies Symptome einer gesellschaftlichen Entwicklung. Diese Entwicklung führe, so Tzuo, dazu, dass letztlich in allen Branchen Abonnementmodelle dominieren werden.

Bei genauer Betrachtung kann man feststellen, dass in vielen Branchen, die man auf den ersten Blick in keiner Weise mit Abonnement-Geschäftsmodellen in Verbindung bringen würde, die Entwicklung deutlich in die Subscription-Richtung weist. Nehmen wir die Automobilität: Während – gerade in Deutschland – das Eigentum eines Autos traditionell in hohem Maße mit dem eigenen Selbstverständnis und Status verbunden war und ist, bewegt sich die Branche aktuell immer mehr in Richtung abonnierte Service-Dienstleistung. In deutschen Großstädten machen Services wie DriveNow, car2go, ubeeqo oder Flinkster bereits erfolgreich das Eigentum eines Autos überflüssig.

Nutzer dieser Services beschäftigen sich nicht mehr mit KFZ-Versicherung, -Steuer und Reparaturrechnungen. Diese Geschäftsmodelle sind allerdings noch nicht ganz in Richtung Abo gereift: User zahlen noch nutzungsabhängig, anstelle eines gleichbleibenden monatlichen Beitrags. Verschiedene Branchenplayer, allen voran Automobilhersteller wie VW, Audi, Porsche oder Daimler, arbeiten aber bereits daran, diese Entwicklung voranzutreiben und entwickeln bzw. offerieren reine Abomodelle. Als spektakuläres Highlight sei das Passport-Programm von Porsche genannt, bei dem man für den stolzen Beitrag von dreitausend Dollar monatlich Automobilität auf höchstem Niveau abonniert.