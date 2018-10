Kurz vor seinem 80. Geburtstag: Der langjährige Bayernkurier-Chef Wilfried Scharnagl ist gestorben

Von

“Wir sind als CSU tief erschüttert”, sagte Blume dem Bayerischen Rundfunk. Mit Scharnagl gehe auch ein Stück Parteigeschichte.

Der 1938 in Tschechien geborene Journalist und CSU-Parteimitglied war als enger Vertrauter von Franz-Josef Strauß bekannt und galt auch nach seinem Tod als einflussreicher Parteifunktionär. 24 Jahre lang stand er zudem an der Spitze der Mitgliederzeitung Bayernkurier. In einer Reportage zitierte der Spiegel Strauß mit den Worten: “Scharnagl schreibt, was Strauß denkt, Strauß denkt, was Scharnagl schreibt.”

Vor seiner Zeit beim Kurier arbeitete Scharnagl beim Freisinger Tagblatt und studierte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.

