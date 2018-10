“Wo haben Sie Fehler gemacht?” Darum flieht SPD-Chefin Andrea Nahles vor der kritischen Frage der ARD-Reporterin

So twitterte die ARD-Reporterin, dass das Gespräch mit Andrea Nahles wegen technischer Problem zweimal geführt werden musste. Was die Zuschauer sahen, war also bereits die zweite Version des Interviews. Nahles sei unter Zeitdruck gewesen und habe während der letzten Frage das Zeichen zum Aufbruch bekommen.

Ganz kurz zum Kontext#ARD Interview mit #SPD Chefin #Nahles: ich musste das Interview wg. technischer Probleme noch einmal führen. Nahles war in Zeitdruck und bekam während der letzten Frage das Zeichen: wir müssen los. Vielleicht nicht unwichtig für die Interpretation https://t.co/kKCx60ePf4 — Ellis Fröder (@ellisfroeder) October 14, 2018

Das mag wichtig sein für die Einordnung, der schlechte Endruck aber bleibt. Andrea Nahles ist absoluter Polit-Profi und mit reichlich Erfahrung ausgestattet. Dass es eine katastrophale Wirkung hinterlässt, bei ausgerechnet solch einer Frage ein Live-Interview abzubrechen, hätte sie wissen müssen. Offenbar lagen die Nerven nach dem miserablen Abschneiden der SPD in Bayern wirklich blank. Entsprechend vernichtend sind auch die Reaktionen auf Nahles’ Interview-Abbruch:

Nahles verlässt Interview bei Frage, wo sie selber Fehler gemacht habe. Liebe SPD: Falls ihr euch fragt, was euer Problem ist. Da. Da ist es. #ltwby2018 pic.twitter.com/QHHYBe7mMG — Tweax (@tweaxDE) October 14, 2018

Ein schwacher Auftritt von Andrea Nahles im ARD-Interview! Was nun? — Ulrich Deppendorf (@DeppendorfU) October 14, 2018

Anzeige

Andrea Nahles auf die Frage, welche Fehler sie gemacht hat. https://t.co/MY1RGcSDqk — Julian Reichelt (@jreichelt) October 14, 2018

„Wo haben Sie Fehler gemacht?“ Andrea Nahles verlässt das Interview. Damit ist alles gesagt. #ltwby2018 #SPDErneuern — Martin Fischer (@martin_fischer) October 14, 2018

Auch nach der Wahl läuft Andrea #Nahles vor unbequemen Fragen einfach weg. Also alles so wie immer. #LTWBY #SPD pic.twitter.com/pkR93ymRvH — Knusperpartner [Herr von Butterkeks] (@Rockstarleben) October 14, 2018

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.