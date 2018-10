Die Landtagswahl in Bayern war am Sonntag natürlich das große Thema in den sozialen Netzwerken. Bei den Nachrichten-Artikeln schlägt sich das bei Wahlen meist nicht nieder, weil die politisch interessierten Menschen vor dem Fernseher sitzen, um die Live-Berichterstattung zu verfolgen und zudem so viele Online-Artikel und -Ticker erscheinen, dass kaum einer wirklich viele Likes & Co. einsammeln kann. Am Sonntag stach dennoch ein Artikel aus der Masse heraus, war mit über 10.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen sogar der erfolgreichste journalistische Artikel des Tages. Er heißt “Grüne sind stärkste Kraft in Bayerns Großstädten” und stammt von Spiegel Online. Noch mehr Likes & Co. sammelten am Sonntag nur zwei Satiren des Postillons ein: “Landtagswahl: Seehofer wählt Grüne, um Söder eins auszuwischen” mit 41.900 Interaktionen und “Landtagswahl: Söder wählt Grüne, um Seehofer eins auszuwischen” mit 18.600.

Erwähnenswert sind wegen starker Interaktionsraten auch noch die Top-Nachrichtenthemen vom Freitag und Samstag. Am Freitag lag ein Artikel des Tagesspiegels über eine Aktion des Satirikers und Chefs der Partei Die Partei auf der Frankfurter Buchmesse vorn: “Martin Sonneborn kommt als Stauffenberg zu Höcke-Lesung” sammelte 36.500 Interaktionen ein. Ein Artikel der Hannoverschen Allgemeinen – “Martin Sonneborn kommt als Hitler-Attentäter und narrt Björn Höcke” – erreichte ebenfalls eine fünfstellige Zahl von Likes und Shares.

Am Samstag dominierte die #unteilbar-Demonstration in Berlin: Auf den ersten sieben Rängen der Social-Media-News-Charts fanden sich ausschließlich Artikel zum Thema: Zeit Online gewann mit “Unteilbar-Demo: 150.000 bei Berliner Kundgebung gegen Rassismus” und 19.800 Interaktionen vor tagesschau.de mit “Großdemo ‘#Unteilbar’: Zeichen der Solidarität in Berlin” und 17.900, Spiegel Online mit “#unteilbar: Großdemo für eine offene Gesellschaft” und 14.700, nochmal Spiegel Online mit “Demonstrationen gegen Rechtsruck: Die neuen besorgten Bürger” und 11.700, sowie weiteren Artikeln von Zeit Online, der Süddeutschen Zeitung und RTL Next.