Nach Entmachtung: Klaus Brinkbäumer verlässt den Spiegel und ist ab sofort nicht mehr Chefredakteur

Nun also doch: Knapp zwei Monate, nachdem die Gesellschafter Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer das Vertrauen entzogen und ein von Steffen Klusmann geführtes Führungstrio zum 1. Januar 2019 installiert haben, gehen der Noch-Chef und das Nachrichtenmagazin getrennte Wege. Dies teilte der Verlag am Montagmorgen mit. Zuletzt war spekuliert worden, ob Brinkbäumer aufgrund einer vertraglichen Option als Korrespondent nach New York wechselt.

In einer Pressemitteilung heißt es: “Der Spiegel-Verlag und Chefredakteur Klaus Brinkbäumer haben sich nach intensiven Beratungen einvernehmlich auf eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zum 31. März 2019 geeinigt. Bis dahin wird er dem Haus als Autor verbunden bleiben.”

Weiter heißt es in der offiziellen Verlautbarung: “Der Verlag bedankt sich bei Klaus Brinkbäumer für dessen leidenschaftlichen Einsatz der letzten mehr als 25 Jahre, in denen er durch seine Arbeit in Krisengebieten, an zahlreichen Titelgeschichten und durch preisgekrönte Reportagen das Blatt geprägt hat. Unter Klaus Brinkbäumers Führung entstanden herausragende Geschichten wie ‘Das Kartell’ und die ‘Schulz-Story’ oder Titelbilder wie das mehrfach ausgezeichnete ‘America First’.” Brinkbäumer sei es zudem zu verdanken, “dass der Spiegel optisch erneuert und das Investigativ-Netzwerk EIC gegründet wurde. Auch seine Verdienste für das digitale Bezahlangebot Spiegel Plus sind hervorzuheben.”

Wenn ich den verehrten @tilmette richtig deute, werde ich ohne @DerSpiegel kopflos sein; das allerdings wollen wir doch mal sehen. Meinen Kolleginnen & Kollegen, meinen Freundinnen & Freunden beim Spiegel danke ich für 25 wundervolle Jahre. And now: off to New York City. 🗽⛵️ pic.twitter.com/OeUvvZlvmr — Klaus Brinkbäumer (@Brinkbaeumer) October 15, 2018

Brinkbäumer selbst scheint zumindest nach außen hin seinen Frieden mit der für ihn unerwarteteten und “nicht nachvollziehbaren” Abberufung als Erster Journalist im Hause Spiegel gemacht zu haben. Am Montag twitterte er ein Bild mit einer Karikatur des stern-Cartoonisten Til Mette, das ihn als kopflosen Journalisten zeigt und merkt kämpferisch an: “Das wollen wir doch mal sehen.” Seinen “Freundinnen & Freunden beim Spiegel” dankt er zudem für “25 wundervolle Jahre” und fügt sybillinisch hinzu: “And now: off to New York City.” Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass man den scheidenden leitenden Angestellten Klaus Brinkbäumer in den nächsten Monaten an der Ericusspitze kaum mehr antreffen dürfte.

