“Krachlederner Starrsinn, der vor Zynismus nur so strotzte”: Die Pressestimmen zur Landtagswahl in Bayern

Die CSU hat in Bayern die absolute Mehrheit verloren und die Grünen werden als Gewinner der Landtagswahlen im Freistaat gefeiert. Gründe für das schlechte Abschneiden der Union erkennen politische Beobachter und Analysten viele – das Hauptproblem aber sitzt nach Ansicht der Kommentatoren weniger in München, sondern in Berlin. Eine Presseschau:

Es war eine Landtagswahl, die nicht in Bayern, sondern in der Hauptstadt Berlin entschieden worden ist. Hier sind sich die meisten Kommentatoren einig. Vor allem die Verwerfungen innerhalb der Union haben offenbar für Unzufriedenheit gesorgt. Während sonst inhaltliche Positionen über einen Wahlkampf entscheiden, hätten dieses Mal vor allem die Protagonisten im Vordergrund gestanden.

“Keine Frage: Diese bayerischen Landtagswahlen sind in Berlin entschieden worden”, kommentiert Eva Quadbeck in der Rheinischen Post. “Die Hauptakteure auf dem Berliner Parkett, Union und SPD, sind in München dafür abgestraft worden, dass sie über ihren Streit um Flüchtlingspolitik und die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten die Bodenhaftung und das Gespür fürs Volk verloren haben. Die CSU muss aber gar nicht anklagend mit dem Finger in Richtung Berlin weisen. Die beiden handfesten Regierungskrisen im Juni und im September hat jeweils CSU-Parteichef Seehofer angezettelt.”

Den Parteivorsitzenden der CSU und Bundesinnenminister identifiziert auch Stefan Kuzmany bei Spiegel Online als Problem. “Die CSU wird sich ändern müssen, in ihrer politischen Positionierung hinkt sie der gesellschaftlichen Entwicklung in ihrem Stammland mittlerweile weit hinterher. Die Menschen in Bayern denken in nahezu allen Politikfeldern progressiver als die Parteiprogrammatik es wahrhaben will. Niemand verkörpert diese Diskrepanz stärker als der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer.”

Die CSU hat bei der Landtagswahl in Bayern nach ersten Hochrechnungen 35,5 Prozent erreicht. #ltwBY18 Gepostet von Süddeutsche Zeitung Magazin am Sonntag, 14. Oktober 2018

Seehofer sei der “wirkungsmächtigste Wahlkämpfer der Gegenwart”, analysiert auch Gabor Steingart in seinem Morning Briefing. “Sein Krieg gegen die Kanzlerin ramponierte erst das Ansehen Angela Merkels, dezimierte dann die CSU und trug schließlich zum desolaten Abschneiden der SPD in Bayern bei, deren Bundesvorsitzende Andrea Nahles im CDU-CSU-Bruderkrieg hilflos zuschaute.” Mit ihr geht der Kommentator hart ins Gericht: Nahles bewohne nun eine Scholle, “wo zu jeder Jahreszeit die Phrasen gedroschen werden. Sie hat keine Fehler gemacht, wie heute manche Zeitungen schreiben. Sie ist der Fehler. Es gibt kein einziges politisches Problem, für das sie nicht eine billige Parole anzubieten hätte. Sie hat die SPD in ein politisches Outlet-Center verwandelt”.

“Der SPD-Spitze um Andrea Nahles stehen jetzt unruhigere Zeiten bevor als Markus Söder und Horst Seehofer bei der CSU”, schreibt Nikolaus Blome bei Bild. “Die SPD wird nicht einmal mehr als Opposition ernsthaft gebraucht. Die Grünen sind das neue Rot.” Und: “Das ist die Botschaft des Wählers: Die Zeiten von Alleinregierungen sind selbst in Bayern vorbei. Und die SPD hat als Volkspartei aufgehört zu existieren. Die andere, die CDU, sollte gewarnt sein.”

“Söder und Seehofer haben das alles ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen – vor allem ohne jede Rücksicht auf die Bundespolitik, auf die Kanzlerin und ihre Koalition, auf die Stabilität dieses Landes. Dieser krachlederne Starrsinn, der vor Zynismus nur so strotzte, kam bei den Menschen gar nicht gut an”, schreibt Chefredakteur Elmar Jehn im Berliner Kurier.

“Seehofer und Söder schaden der Demokratie”, heißt es bei den Stuttgarter Nachrichten. Christian Gottschalk warnt davor, einfach weiterzumachen. “Das ‘weiter so’ wird von verbalen Werbesprüchen kaschiert werden, die Neuerung versprechen, die tatsächlich nicht da ist. Bei all jenen, die durch ihr Kreuz am Sonntag für Veränderung plädiert haben, wird das den fatalen Beigeschmack zurücklassen, dass die kleinen Leute nicht gehört werden und so eine Wahl ohnehin nichts bringt.”

Mit der Situation, den Folgen und möglichen Koalitionen mit verbundenen Risiken in Bayern, setzen sich weitere Kommentatoren auseinander. Jasper von Altenbockum fragt in der FAZ, ob der Freistaat nun aus den Fugen geraten sei – und findet folgende Antwort. “Es sieht selbst nach diesem Erdbeben eher nach business as usual aus. Nichts anderes bedeuten die kommenden Verhandlungen, die in einer veränderten politischen Landschaft stattfinden mögen. Ist der Staub dieser Landtagswahl aber erst einmal verflogen, wird sich vielleicht auch die Einsicht durchsetzen, dass Koalitionen der Normalfall der Bundesrepublik waren und sind.”

Margit Hufnagel von der in Bayern erscheinenden Augsburger Allgemeine schreibt: “Für die Grünen wird sich nun die Frage stellen, ob ihr ganz persönliches Märchen mit einem tragischen Ende schließt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei in Schönheit stirbt, ist hoch. So oder so. So sehr schwarz-grün für das bayerische Lebensgefühl stehen mag, so groß sind die Differenzen zwischen den Parteien. Verweigern sich die Grünen einer Koalition, bleiben sie auf der harten Oppositionsbank und können sich nur an einem Blick auf den Abend des 14. Oktober laben.”

