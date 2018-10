“Die haben Hass und wir unser Bier” – Klaas Heufer Umlauf bringt Wasn-Festzelt mit Gabalier-Protestsong zum Kochen

Klaas Heufer-Umlauf hat auf den Bierzelt-Abräumer einen neuen Text geschrieben, der sich mit aktuellen Problemen wie Sexismus, Pflegenotstand, Rechtsradikalismus und Hass auseinandersetzt. Textprobe: “Gleiche Arbeit – Weniger Lohn. Zu wenig Frauen in Führungsposition”, “Pflegenotstand sag mir, wo kommt das her? Warum verdienen die nix, die Arbeit ist doch schwer!”, “Die Nazis are back, hetzen Flüchtlinge weg. Machen Hitlergruß und sagen sie sind nicht rechts.”

.@damitdasklaas crasht den Cannstatter Wasen und nimmt den Besuchern mit einem Song (hi, Andreas Gabalier) die gesellschaftlichen Sorgen aus dem Kopf, die sie sich noch nicht wegsaufen konnten. #LateNightBerlin pic.twitter.com/L6UmIVebry — Late Night Berlin (@latenightberlin) October 8, 2018

Anzeige

Der Witz entsteht durch die Diskrepanz zwischen Text und dem volkstümlichen Auftritt samt Bierzelt Schlapphut. Klaas Heufer-Umlauf hat das Zelt jedenfalls gut im Griff, die Leute sind begeistert. Die Redaktion hat auch einige Publikumsumfragen in den Auftritt geschnitten, die belegen, dass die Zuhörer durchaus mitbekommen, was Klaas da singt. So erklärt etwa eine Krankenschwester im Dirndl, das Lied habe ihr aus der Seele gesprochen, sie seien viel zu wenige Krankenschwestern an ihrem Arbeitsplatz.

Auch bei Twitter und Facebook gibt es ganz überwiegend positive Reaktionen auf die Aktion, die von Klaas in bester Zeltmanier beendet wird: “Die haben Hass und wir unser Bier. Heb hoch das Glas, das Volk sind doch wir!”

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.