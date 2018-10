#trending // Worldwide

Neben dem Tod Charles Aznavours bleibt Brett Kavanaugh weiterhin das internationale Thema mit den meisten Social-Media-Reaktionen. Die Vorwürfe gegen den Kandidaten für das Oberste Gericht der USA werden nun also vom FBI überprüft. Während Medien wie Fox News und Breitbart zigtausende Interaktionen mit Ablenkungsmanövern gegen die Demokraten und dem Diskreditieren von Christine Blasey Ford, einer der Frauen, die Kavanaugh sexuell belästigt haben soll, einsammeln, stehen auf der anderen Seite neue Vorwürfe. Ein früherer Studienfreund Kavanaughs behauptet, der Kandidat hätte bei seiner Anhörung im Senat nicht die Wahrheit im Bezug auf seinen Alkoholkonsum gesagt: “I can unequivocally say that in denying the possibility that he ever blacked out from drinking, and in downplaying the degree and frequency of his drinking, Brett has not told the truth”, schreibt er u.a. in einem Statement, mit dem die New York Times 213.000 Social-Media-Interaktionen einsammelte. Das Thema Kavanaugh wird uns mindestens noch einige Tage begleiten.