Die AGOF-September-Bilanz der News-Branche: Spiegel und Bild rücken Focus näher, tz und Merkur überholen Süddeutsche

Interessante Entwicklungen bei den Nutzerzahlen der deutschen Online-Nachrichten-Angebote: Focus Online verlor im September laut Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF) einiges an Vorsprung, Spiegel und Bild rücken dahinter so nah wie noch nie in diesem Jahr. n-tv gewann auf Platz 5 gegen den Trend, der noch größere Aufsteiger tz aus München zog auf Rang 8 ebenso wie der Merkur an der Süddeutschen Zeitung vorbei.