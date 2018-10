trending: Männer auf dem Klo, Michael Spreng, Mark Zuckerberg, Emnid, “Die drei ???” und Kavanaugh vs. “Pulp Fiction”

#trending // Social Media Mark Zuckerberg musste am Freitag einen erneuten Daten-Skandal zugeben: Ein Angreifer habe über Access Tokens theoretischen Zugriff auf 50 Mio. Facebook-Accounts gehabt. Auch wenn unklar ist, ob der Angreifer die Accounts missbraucht hat, ist die Tatsache an sich natürlich ein erneuter Schlag für das soziale Netzwerk, der das Misstrauen vieler Nutzer bestärken dürfte. Zuckerbergs Erklär-Text sammelte 187.000 Interaktionen ein. Wie viele stattdessen ihr Account gelöscht haben, ist nicht bekannt. I want to update you on an important security issue we've identified. We patched the issue last night and are taking… Gepostet von Mark Zuckerberg am Freitag, 28. September 2018