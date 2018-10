Fast 8 Mio. Zuschauer, deutlicher Tagessieg bei Jung und Alt: grandiose Free-TV-Premiere für “Babylon Berlin”

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. “Babylon Berlin” startet mit grandiosen Zahlen

Dass die Free-TV-Premiere von “Babylon Berlin” auf dem “Tatort”-Sendeplatz nicht komplett durchfallen würde, war wohl jedem klar. Dass bis 22.30 Uhr im Durchschnitt aber fast 8 Mio. Leute zusehen würden, haben viele im Vorfeld bezweifelt. “Babylon Berlin” lief schließlich vor fast einem Jahr bereits bei Sky und ist auch kein leichtes Fernsehen, dass man nebenbei schauen kann wie womöglich manchen Sonntags-Krimi. 7,83 Mio. sahen also die ersten drei Folgen der Serie, darunter 2,28 Mio. 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei grandiosen 24,5% und 21,2%, in beiden Zuschauergruppen gewann die Serie souverän den Tag. Aus dem Nischen-Erfolg – bei Sky sahen die Premiere im linearen Fernsehen damals inklusive zweiter Ausstrahlung und Streamings 346.000 Menschen – scheint also ein Mainstream-Hit zu werden. Wie groß dabei der Faktor des populären Sonntagabend-Sendeplatzes war, wird sich Ende der Woche zeigen; die Folgen 4 bis 6 laufen am Donnerstagabend.

2. “Inga Lindström” holt über 5 Mio. Zuschauer, Begleit-Doku zu “Babylon Berlin” ebenfalls erfolgreich

Der schärfste Konkurrent von “Babylon Berlin” lief um 20.15 Uhr im ZDF: 5,10 Mio. entschieden sich für die Premiere von “Inga Lindström: Die andere Tochter”, der Marktanteil lag bei tollen 15,2%. Zwischen das 20.15-Uhr-Duo schob sich noch die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 7,02 Mio. Sehern und 22,6%, auf Platz 4 folgt die “Babylon Berlin”-Begleit-Doku “1929 – Das Jahr Babylon” mit 4,09 Mio. Zuschauern und einem ebenfalls grandiosen Marktanteil von 19,1%. Das stärkste Programm der Privatsender hieß am Sonntag “Vermisst”: 4,03 Mio. (14,9%) sahen am RTL-Vorabend zu. Um 20.15 Uhr lag ebenfalls RTL vorn: mit “Mechanic: Resurrection” und Werten von 3,40 Mio. bzw. 10,4%.

3. Deutlicher Rückstand für RTL & Co. bei den 14- bis 49-Jährigen

Auch in der jungen Zielgruppe gewann “Babylon Berlin” sehr souverän den Sonntag: Die 2,28 Mio. 14- bis 49-Jährigen entsprachen einem Marktanteil von 21,2% und einem Vorsprung von 860.000 auf die Nummer 2 des 20.15-Uhr-Sendeplatzes. Die hieß “Mechanic: Resurrection” und erzielte bei RTL mit 1,42 Mio. jungen Zuschauern 13,0%. Direkt dahinter folgt Sat.1 mit Fack ju Göhte”: Die erneute Wiederholung der Komödie war noch für 1,32 Mio. und 12,6% gut – für Sat.1-Verhältnisse schöne Zahlen. Zu oft wiederholt wurde hingegen offenbar “Star Wars”: Für “Eine neue Hoffnung” interessierten sich bei ProSieben diesmal nur noch 810.000 14- bis 49-Jährige (7,9%).

4. Vox erfolgreich mit “Grill den Profi”

Auch wenn der Sommer vorbei ist, punktete Vox am Sonntagabend mit einem “Sommer-Special” von “Grill den Profi”, in dem der frühere “Grill den Henssler”-Mann Steffen Henssler wieder dabei war. Immerhin 730.000 14- bis 49-Jährige entschieden sich gegen die starken Serien und Filme der größeren Sender und für “Grill den Profi”, der Marktanteil lag über die mehr als drei Stunden hinweg damit bei tollen 8,0%. RTL II erreichte mit “Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht” unterdessen 600.000 14- bis 49-Jährige und gute 5,6%, kabel eins blieb mit “Abenteuer Leben Spezial – Weltreise zu unseren Lieblingsgeschichten” hingegen bei 340.000 und 3,2% hängen.

5. ProSieben Maxx holt dank NFL 3% Tages-Marktanteil, zdf_neo lockt Krimifans mit “Marie Brand”

Zu den Gewinnern des Sonntagabends zählte auch ProSieben Maxx: Vor allem dank der NFL-Übertragungen erzielte der Sender einen Tages-Marktanteil von 3,0% bei den 14- bis 49-Jährigen, normal waren in den jüngsten 12 Monaten 1,5%. Bis zu 500.000 14- bis 49-Jährige sahen zu, das entsprach um 22.30 Uhr zwischen den beiden Spielen sogar 6,0%. Die vier Viertel des Miami-New-England-Spiels erreichten vorher zwischen 3,5% und 4,8%, die Partie San Francisco vs. Los Angeles startete um 22.40 Uhr mit 5,0%. Im Gesamtpublikum unbedingt noch erwähnenswert: die 1,54 Mio. und 1,15 Mio. “Marie Brand”-Seher, die zdf_neo um 20.15 Uhr und um 21.45 Uhr jeweils 4,6% bescherten, sowie die 980.000, die die “Schlager, die Sie kennen sollten” um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen auf 2,9% hievten.

