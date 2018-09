Übernahmeschlacht entschieden: Murdoch verkauft seine Sky-Anteile an US-Kabelriesen Comcast

Die Rupert-Murdoch-Firma 21st Century Fox will ihre Anteile am britischen Bezahlsender Sky an den Kabelkonzern Comcast abgeben. Das teilte Fox in New York mit. Die Beteiligung in Höhe von 39 Prozent habe aktuell einen Wert von mehr als 15 Milliarden Dollar (13 Mrd. Euro). Fox hatte Sky eigentlich selbst komplett übernehmen wollen, nach einem Bieterstreit mit Comcast aber am Wochenende in einer Auktion den Kürzeren gezogen.