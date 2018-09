trending: das österreichische Innenministerium, BBC News Africa, Erdogans Staatsbankett, Jean-Luc Picard und Brett Kavanaugh

#trending // Social Media Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Journalismus auf Twitter stattfinden kann – abseits vom simplen Posten von Links – hat BBC News Africa am Montag veröffentlicht. In über 30 Tweets wird eine Recherche nachvollzogen, in der es um ein Video geht, das in den vergangenen Monaten durch die sozialen Netzwerke gereicht wurde. Es zeigt, wie eine Gruppe von Soldaten zwei Frauen und kleine Kinder abführt und erschießt. BBC News Africa weist nun nach, wo die Taten entstanden und sogar wer die Täter sind. Transparent erläutern die Journalisten ihre Recherchemethoden und machen so für jeden nachvollziehbar, wie man zu den Ergebnissen kam. Der Start-Tweet bekam innerhalb von 12 Stunden schon über 64.000 Likes und Retweets und er dürfte schon am Dienstag die 100.000er-Marke überspringen. Alle Tweets der Recherche finden sich im Thread auf Twitter.com. THREAD In July 2018, a horrifying video began to circulate on social media. 2 women & 2 young children are led away by a group of soldiers. They are blindfolded, forced to the ground, and shot 22 times. #BBCAfricaEye investigated this atrocity. This is what we found… pic.twitter.com/oFEYnTLT6z — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 24, 2018