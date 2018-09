“Manche verlassen sich ohne Nachfrage auf die Regierung”: Döpfners Hallo-Wach-Ruf an den Journalismus

Von

Döpfners Rede wurde von grellen Blitzen eingeleitet. In Anlehnung an den Veranstaltungsort des diesjährigen Zeitungskongresses, dem e-Werk in Berlin, startete die Veranstaltung mit einer Illustration der Wettergewalt, die faszinierend wie gewaltig sein kann. Sie hätte schon in das vergangene Jahr gepasst, als der Präsident der deutschen Zeitungsverleger zum Rundumschlag ausholte und gegen die Systembedrohung in Form des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gegen Google, Facebook und die europäische Medien- und Wettbewerbspolitik wetterte. Während der Verlegerhimmel in diesem aufklarte – der private Medienlobbyismus hat ein neues Telemediengesetz durchgesetzt, die Richtlinie zum Verlegerrecht auf EU-Ebene ist durch – sah Döpfner in seiner Eröffnungsrede aber neue Fronten aufziehen. Auch er selbst funkte wieder. Dabei hielt auch er sich mit Einschlägen in Richtung der eigenen nicht zurück – auch wenn nicht jeder Blitz einschlug.

Seine diesjährige Rede vor den Verlegerkollegen stand unter dem Zeichen des Appells an die eigene Zunft, die Publizistik und journalistische Grundsätze hochzuhalten. Dabei gab sich der Verleger mit Blick auf die eigene Branche durchaus selbstkritisch. Wenn auch klar für ihn ist: Die Zeitung, beziehungsweise der Zeitungsjournalismus in Digitalen Welten sei eine Erfindung, “die Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte, von Facebook bis Google, von elektrischen, autonomen Autos bis zur virtuellen Realität noch in den Schatten stellen kann”, so Döpfners These. Sie kombiniere “das Beste der Vergangenheit mit dem Segen moderner Technologie”. Drei Eigenschaften seien dabei von größter Bedeutung.

Journalisten als “Trüffelhunde”

Die Suche nach der Wahrheit war immer schon keine einfache Aufgabe. Da geht es nicht nur Journalisten so. “Ein guter Journalist hat zur Wahrheit dasselbe Verhältnis wie ein Trüffelhund”, so Döpfner. Das Internet, die Zunahme verschiedenster Interessen und Motive habe den Wald an Informationen allerdings zum Dickicht mit vielen Hindernissen gemacht. “Vom Pressesprecher bis zum Politiker, vom Wirtschaftslobbyisten bis zum selbstberufenen Aktivisten möchten ihm viele, denen er auf seinem Weg begegnet, ihre eigene Wahrheit als die Wahrheit verkaufen, nach der er sucht.”

Auch die Berichterstatter selbst stünden sich oft im Weg. “Bei manchen Journalisten, bei schlechten Journalisten, ist es so, dass sie den größten Gegner ihrer Suche sehen, wenn sie in den Spiegel schauen.” Der Ruf der Journalisten sei dieser Tage nicht mehr der allerbeste, so Döpfner. Damit kommt er auf den US-Professor Jay Rosen zurück, der vor einigen Wochen in der FAZ an die deutschen Medien appellierte, den Menschen nicht zu sagen, was sie denken sollen, sondern sie darauf hinzuweisen, worüber sie nachdenken sollen”. Es sei richtig gewesen, dass Rosen den Journalisten die Leviten gelesen habe. “Wir sollten Lehren ziehen, mutiger werden, kritischer, unberechenbarer, wehrhafter.”

“Nicht sicher, ob Prinzip Zeitung in allen Fällen seiner Verpflichtung gerecht geworden ist”

Zuvor sprach Döpfner unter anderem über die Berichterstattung in Chemnitz, über die tödliche Messerattacke, deren Tatverdächtige zwei Migranten sind. Über die Demonstrationen, die Diskussionen über “Hetzjagden”. Über den Vorfall wenige Tage später in Köthen, bei dem ein Mann wohl während eines Streits mit zwei Männern einen Infarkt erlitt und starb. “Ich habe mich über diese Fälle nicht immer gut informiert gefühlt (…) Und ich bin mir nicht sicher, ob das Prinzip Zeitung in allen Fällen seiner Verpflichtung zur Wahrheit gerecht geworden ist”, so der Springer-CEO, in dessen Verlag die Tageszeitungen Bild und Welt erscheinen. “Waren die Aufwallungen in den Städten – von links wie von rechts – wirklich nicht nur so wichtig wie, sondern noch wichtiger als die Todesfälle an sich?” Die Antwort ließ er offen. “Ich glaube, dass diese unterschiedlichen Gewichtungen für viele Menschen unverständlich sind.” Die Folge: Das Vertrauen in die Medien erodiere – und sei dabei doch der wichtigste Kitt, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten.

Es müsse möglich sein, Begrifflichkeiten, die als Tatsachen hingestellt würden, ohne Aufruhr und Konsequenzen zu hinterfragen. “Wenn jemand beispielsweise diskutieren will, was eine Hetzjagd ist, muss das noch kein Vorbote von rechtsradikalem Revanchismus sein. Es kann gesunde Skepsis gegenüber schnellen Gewissheiten und Autoritäten sein.” In manchen Ressorts und Sendern habe es sich aber “offenbar eingebürgert, sich ohne Nachfrage auf die Regierung zu verlassen”.

“Die Zeitung ist nicht Social” – ist sie nicht?

Das gleiche gelte für Stimmen aus den sozialen Netzwerken, in denen immer einer wisse, “dass ‘es wieder ein Ausländer war'”. Es sei Aufgabe der Verleger und Journalisten, die Rahmenbedingungen zu schaffen, unabhängig und frei auf die Suche nach der Wahrheit zu gehen. Information von Hetze zu trennen. Es sei das zweite Merkmal, das sie Zeitung ausmache – dass nicht jeder darin publizieren darf. “Das Prinzip Zeitung ist nicht ‘Social'”, so Döpfner.

Anzeige

“Das heißt: Nicht eine teilweise anonyme soziale Konstellation entscheidet, was publiziert und geteilt wird, was wie zu sehen ist, was wahr ist und was falsch. Sondern eine klar identifizierbare Absenderschaft”. Es entscheidet “keine anonyme Netzgemeinde über die Relevanz einer Nachricht” – eine steile These, gilt in heutigen Zeiten doch mehr denn je die Parole: Relevant ist, was interessiert.

Nicht nur im Web, auch auf gedrucktem Papier werden mehr Inhalte publiziert, denen eine Analyse der “anonymen Masse”, der Leserschaft im Web vorangegangen ist. Social-Media-Redaktionen, “Audience Development”-Einheiten haben zur Kernaufgabe, zu filtern und zu produzieren, worüber “das Netz” gerade so spricht. Das “Listening Center” der Rheinischen Post, das Themen in sozialen Medien erkennen soll, bevor sie groß werden, ist am Abend für den vom BDZV vergebenen Nova-Preis nominiert. Es wird auch für die gedruckte Zeitung eingesetzt.

Was der Unterschied sei: “Das Prinzip Zeitung ist nicht denkbar ohne Verantwortung.” Und: “Die Informationen von Presse- oder Regierungssprechern stehen eben nicht gleichrangig neben der Einschätzung unabhängiger Journalisten.” Zeitung erweitere den Horizont. Und: “Journalisten sind Wecker, die sich nicht abschalten lassen.” Deshalb sei es besorgniserregend, mahnte Döpfner, “wenn streitbare Redakteure, die auch mal gegen die Blattlinie schreiben, unter dem Druck der Leser oder von dem eigenen Chefs eingeschränkt werden”.

In den vergangenen Monaten kam es in Redaktionen immer wieder zu Vorfällen, die innen wie außen für Aufregung gesorgt haben. “Da ist der Literaturkritiker, der für ein nicht genehmes Buch stimmte. Und deshalb Ärger bekommt. Da gibt es die Autorin, die zur Seenotrettung von Flüchtlingen eine andere Meinung beschreibt, als die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen haben. Und die darauf wie eine Aussätzige behandelt und eingeschüchtert wird.” Unabhängig der persönlichen Meinung über Artikel: “Ohne starken Binnenpluralismus drohen wir, selbst eine Blase zu werden, statt jene auf Facebook, Twitter und vielleicht auch im Berliner Regierungsviertel zu zerstören.” Wie sich der Verlegerpräsident hier gegenüber der journalistischen Zunft präsentiert, mag bemerkenswert und außergewöhnlich wirken. Doch fällt auf: So weit reicht die Selbstkritik dann doch nicht. In den Beispielen bezieht er sich mit Spiegel und Zeit auf Medien, die ausgerechnet nicht dem BDZV angehören.

“Befinden uns in Systemwettbewerb”

Die Meinung- und Informationsfreiheit sei deshalb ein weiterer wichtiger Aspekt, der das Prinzip Zeitung besonders mache. Die Presse dürfe sich nicht selbst bedrohen, weil es bereits andere gäbe, so Döpfner. Es seien ausgerechnet einige der größten Märkte, die weder an Informationsfreiheit noch an freie Rede glaubten und für den Westen wirtschaftlich an Attraktivität gewinnen. Gemeint sei der Kontrollstaat China, wo Google mit einer zensierten Suchmaschine starten wolle. Zugleich treibe das Land den Staatskapitalismus voran und dehne sich aus. “Wir befinden uns in einem Systemwettbewerb”, so Döpfner. “Wir haben: die westliche Marktwirtschaft, die liberale Demokratie und den starken Rechtsstaat. Diese Kombination war bislang erfolgreicher gewesen als jede andere Gesellschaftsordnung. Kann sie sich auch gegen den chinesischen Staatskapitalismus und seine Überwachungsökonomie behaupten?”

Bedroht sieht der BDZV-Präsident nicht nur die Gesellschaft im Allgemeinen, sondern auch die Presse im Speziellen. Die Einschränkung ihrer Freiheit sei auf dem Vormarsch und Deutschland – geografisch – näher als man denkt. Slowakei, Ungarn, Polen. “Auch wir in der Europäischen Union sind nicht vor Entwicklungen gefeit, die die Freiheit, insbesondere die Pressefreiheit einschränken.” Und dann sei da noch der Nato-Partner Türkei, der die Pressefreiheit “weitgehend abgeschafft” habe.

Bedroht werde die Freiheit auch von Gewalt, vor der der Staat die Journalisten schützen müsse. “Ich erwarte von der Polizei, von Spezialkräften (…) auch unter dem größten Stress und Druck im Einsatz (…) selbst von Geheimdiensten und – ganz besonders von der Politik, die hier die Spielregeln aufstellt – dass Reporter und Journalisten bei der Recherche nicht aufgehalten werden. Bei der Arbeit nicht behindert werden. Ganz im Gegenteil: dass ihnen geholfen wird.” Es war nach circa 25 Minuten Rede der erste (und einzige) Zwischenbeifall für den Redner.

Zum Schluss wollte Döpfner noch einmal Optimismus versprühen. In allen Herausforderungen und Bedrohungen liege auch eine Chance, die eigene Arbeit relevanter zu machen. Und: “Die zunehmende Brisanz der Verhältnisse kann auch dazu beitragen, dass wir endlich wieder die besten und größten Talente für unsere Branche begeistern können.”

Je mehr die Welt ins Wanken gerate, desto eher realisiere eine neue Generation, die sich in den vergangenen Jahren vielleicht eher für das coole Start-up als für das Zeitungshaus entschieden habe, “dass Journalismus essenziell ist”. Man möchte für Döpfner und für die gesamte Branche hoffen, dass dies nicht der einzige Antrieb sein wird.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.