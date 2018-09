Tweet von @VorsitzNahles: ARD-“Morgenmagazin” fällt auf Satire-Account über Andrea Nahles herein

Satire im Netz ist längst nicht mehr neu. Auf Twitter tummeln sich etliche Accounts, die Echtheit vorgeben, aber nicht echt sind. Zu erkennen meistens: an dubiosen Tweets, dem fehlenden blauen Haken oder Hinweisen in der Beschreibung. Trotzdem fallen Medien immer noch auf Fake-Accounts herein, neuerdings etwa das "Morgenmagazin" der ARD.